Die Meinungsseiten und Feuilletons sind aktuell voll von Kommentaren, die eine spezielle digitale Ethik fordern, wie solle man auch sonst mit Phänomenen wie Hate Speech und Fake News umgehen. Die Forderungen sind menschlich angesichts etwa in den Selbstmord getriebener Mobbingopfer nachvollziehbar, aber sie sind zu einem guten Teil gefährlich, denn wir benötigen keine neue digitale Ethik.

Wir besitzen bereits alle ethischen Maßstäbe und Regularien, wir müssen sie nur auf die Digitalisierung anwenden – und dies ist bislang in erschreckendem Maße kaum geschehen. Daraus entsteht dringender Handlungsbedarf, schließlich ist die Digitalisierung seit der industriellen Revolution die Kraft, die Wirtschaft und Gesellschaft am dramatischsten verändert.

Als weltweites Leitmedium und Diskussionsforum bestimmt das Internet maßgeblich die politische Diskussion. Und doch wird immer wieder die Aufhebung oder Einschränkung der sogenannten Netzneutralität verlangt. Dabei ist für eine offene und freie Gesellschaft geboten, dass niemand einen privilegierten Zugang zum Internet hat oder seine freie Meinungsäußerung im Internet eingeschränkt wird – das ist doch die Identität unserer freien, demokratischen Gesellschaft. Redefreiheit war und ist der Operationsmodus unserer freien Gesellschaft und muss es bleiben. Das Prinzip der Netzneutralität darf daher niemals zur Diskussion stehen.

Seit der Zeit der Aufklärung steht der mündige Bürger, der am politischen und gesellschaftlichen Leben in freier und unabhängiger Weise teilnimmt, im Zentrum unseres demokratischen Prozesses. Ohne diese Teilhabe ist der Bürger als Souverän nicht mehr als eine Illusion. Dies bedeutet, dass in unserem digitalen Zeitalter ein Zugang zum Internet und das Wissen um eine souveräne Nutzung der Möglichkeiten eine unabdingbare Voraussetzung für ein Fortbestehen einer umfassenden Demokratie ist. Estland hat dies konsequent umgesetzt und dem Recht auf Internetzugang Verfassungsrang eingeräumt.

International agierende Unternehmen bestimmen zunehmend die Art und Weise, wie sich das Internet weiterentwickelt. Unsere Rechtsprechung und -verfolgung bleibt aber weitgehend in nationaler Verantwortung. Entgegen dem aktuellen politischen Trend brauchen wir mehr Europa, mehr transatlantische Kooperation und mehr Uno, wenn wir den Konsequenzen einer Anwendung bestehender ethischer Prinzipien auf die neue digitale Wirklichkeit Folge leisten wollen.

Kurzum: Wir benötigen keine neue digitale Ethik. Wir besitzen schon das gesamte Rüstzeug, das es „nur“ auf die neue digitale Welt anzuwenden gilt – eine gewaltige Aufgabe, die wir bislang kaum angegangen sind.