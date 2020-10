Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan stiftet gerne Unruhe im Nahen Osten und im Mittelmeer. (Uncredited /Pool Presidential Press Service via AP /dpa)

Plötzlich platzt es aus ihm heraus. Niemand aus der Journalistenrunde hatte ihn danach gefragt. Aber Ibrahim Kalin, außenpolitischer Berater und Sprecher von Recep Tayyip Erdogan, verschafft sich seinem Groll über Emmanuel Macron Luft. Zuerst erinnert er daran, dass es der französische – und nicht der türkische – Präsident war, der der Nato einen Hirntod attestiert habe. Dann kritisiert er, manche Länder neigten dazu, die Türkei für dieses und jenes zum Sündenbock zu stempeln. Auch der französische Präsident tue das.

Im Spätherbst vergangenen Jahres marschieren türkische Truppen in Nordsyrien ein. Macron veranlasst das zu seiner harten Kritik am Zustand der Nato. Anfang des Jahres geraten beide Präsidenten wegen des türkischen Engagements in Libyen aneinander. Im Juni kommt es dann vor der libyschen Küste zu einem gefährlichen Zwischenfall: Eine französische Fregatte will ein Frachtschiff inspizieren, um Waffenlieferungen zu verhindern. Daraufhin nimmt ein türkisches Kriegsschiff die Fregatte ins Visier – so die französische Darstellung.

Mehr zum Thema Konflikt um Erdgassuche EU-Gipfel streitet über Linie zur Türkei Beim EU-Gipfel ist die Türkei ins Zentrum gerückt - denn die Uneinigkeit der Staats- und ... mehr »

Als Erdogan dann im August das Forschungsschiff „Oruc Reis“ – eskortiert von Kriegsschiffen – zur Erkundung von möglichen Gasfeldern ins östliche Mittelmeer schickt und damit Griechenland verärgert, stellt sich Paris auf die Seite Athens und schickt Marineeinheiten in die konfliktbeladene Region.

Und nun auch noch Aserbaidschan und Armenien. Erdogan und Macron liegen seit Monaten im Dauerclinch. Nachdem eine Zeit lang Deutschland das Ziel der unbändigen Wut des Sultans vom Bosporus war, ist es jetzt Frankreich geworden. Diplomaten sprechen davon, dass Deutschland derzeit zwischen beiden Ländern vermitteln würde. Welch eine Schizophrenie.

Arabischer Zusammenschluss gegen die Türkei

Doch sollten sich die Wogen zwischen Frankreich und der Türkei glätten, ziehen schon neue dunkle Wolken am Horizont auf. Erdogan braucht stets einen Gegner, an dem er sich abarbeiten kann. Als Nächstes ist wohl Ägyptens Staatspräsident Abdel Fattah al-Sisi dran. Denn der hat gerade einen arabischen Zusammenschluss gegen die Türkei ins Leben gerufen. Zunächst sind es nur drei Länder, die Erdogan entschlossen entgegentreten wollen, doch könnten es bald mehr werden. Denn schon seit Längerem wird im Nahen und Mittleren Osten mit Argwohn beobachtet, was Erdogan dort treibt. So machten al-Sisi, der jordanische König Abdullah und der irakische Premierminister Mustafa al-Kadhimi den Anfang, trafen sich in Amman und machten Ankara klar, dass es so nicht weitergehen kann.

Offiziell diente das Treffen der „Bildung eines sicherheitspolitischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Blocks“ der drei Länder. Wobei die Notwendigkeit betont wurde, auf zunehmende Bedrohungen in der Region zu reagieren, die Terrorismusbekämpfung zu koordinieren und „ausländische Interventionen“ zurückzudrängen. Mit „ausländischen Interventionen“ sind eindeutig die Expansionsgelüste der Türkei gemeint: die Gier nach Rohstoffen in Libyen und im Mittelmeer, die Kontrolle über Teile Syriens und Iraks, wo das türkische Militär fast täglich Angriffe auf die kurdische PKK startet, ohne Absprachen mit der Regierung in Bagdad oder den kurdischen Behörden in Erbil zu treffen.

Die Türkei verhalte sich „rücksichtslos gegen die Grundsätze der guten Nachbarschaft“, zitiert die Webseite „Al-Monitor“ den Experten Hassan Abu Taleb vom Al-Ahram-Center für Politik und Strategie in Kairo, einem Think-Tank der ägyptischen Regierung. Andere Analysten bringen es direkter auf den Punkt: „Wir wollen kein zweites Osmanisches Reich mit einem Sultan Erdogan.“

Das Osmanische Reich bestand von 1299 bis 1922, als die Folgen des Ersten Weltkriegs es beendeten. In Vorderasien herrschten die Osmanen in Syrien, im Gebiet des heutigen Irak und im westlichen Teil von Saudi-Arabien mit den heiligen Stätten Mekka und Medina. Es gibt deshalb nicht wenige Menschen in der Region, die befürchten, dass Erdogan in die Fußstapfen der Eroberer von damals treten und eine Umma, eine islamische Gemeinde, daraus machen will. Der Schritt zu einem türkischen Kalifat wäre dann nicht mehr weit.