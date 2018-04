Hassan Ruhani (l-r), Präsident vom Iran, Recep Tayyip Erdogan, Präsident der Türkei, und Wladimir Putin, Präsident von Russland, geben sich bei einem Dreiergipfel zur Lage in Syrien in der türkischen Hauptstadt die Hand. (dpa)

Was für ein bizarres Bild! Die Präsidenten Hassan Ruhani (Iran), Recep Tayyip Erdogan (Türkei) und Wladimir Putin (Russland) stehen händchenhaltend vor den Fahnen ihrer Länder, nachdem sie über ein viertes Land konferiert hatten: Syrien. Dessen Diktator Baschar al-Assad durfte nicht mit aufs Bild, ja nicht einmal an dem Treffen teilnehmen. Gleichwohl ist er nur noch dank Putin und Ruhani am Leben und an der Macht. Macht? Die üben in seinem verheerten Land offenbar andere aus, siehe oben.

Ein wenig erinnerte die merkwürdige Szene in Istanbul am Mittwoch an eine britische Karikatur vom Beginn des Zweiten Weltkrieges. Da verbeugen sich Adolf Hitler und Josef Stalin mit formvollendeter Höflichkeit voreinander. Zwischen ihnen liegt eine Leiche: Polen, von beiden gemeuchelt. Hitler zu Stalin: „Der Abschaum der Erde, wie ich vermute?“ Stalin zu Hitler: „Der blutige Mörder der Arbeiterklasse, wie ich annehme?“

Wir können annehmen, dass die Sympathie der Herren Erdogan, Putin und Ruhani füreinander ähnlich groß ist. Ruhani, der auch in Istanbul im Habit eines schiitischen Geistlichen erschien, träumt von einem geschlossenen Herrschaftsgebiet seiner Glaubensrichtung, das sich vom westlichen Afghanistan bis zur östlichen Mittelmeerküste erstreckt. Dieser „schiitische Halbmond“ kann unmöglich im Interesse Erdogans sein, der trotz westlicher Kleidung im Grunde ein sunnitischer Islamist ist. Vor allem aber ein türkischer Nationalist, für den schon eine kurdische Enklave an der Grenze, aber auf syrischem Gebiet, ein Anlass zum Einmarschieren ist.

Und Putin, der religionsferne ehemalige Offizier eines sowjetischen Geheimdienstes? Der will, dass sein Land wieder auf Augenhöhe gegen die Supermächte USA und China spielt. Militärbasen und -interventionen am Mittelmeer sind Schritte in diese Richtung. Und wenn man dabei auch noch einen Keil in die Nato treiben kann, indem man deren Mitglied Türkei umgarnt und aufrüstet – umso besser aus Sicht des Kreml. Im Hexenkessel Syrien kam man sich bislang kaum ins Gehege. Damit das so bleibt, traf man sich Istanbul – und nicht etwa, weil einen der Drei die humanitäre Lage der syrischen Bevölkerung umtriebe.

Auf ein Foto, das den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman händchenhaltend mit Israels Premier Benjamin Netanjahu und dem US-Nahostgesandten Jared Kushner zeigt, wird die Welt wohl noch etwas warten müssen. Und doch schmieden sie längst einen Block als Gegengewicht zum eben beschriebenen Zweckbündnis.

Weitere Partner sind Ägypten, Jordanien und die meisten Golfstaaten. Derzeit ziemlich isoliert ist ausgerechnet das steinreiche Emirat Qatar, lange Dank seines liberalen Emirs der fortschrittlichste Golfstaat. Hier konnte der zunächst ziemlich unabhängige Sender Al Jazeera als eine Art orientalisches CNN entstehen, hier soll in gut vier Jahren die Fußball-WM stattfinden. Und auf der Al Udeid Air Base verfügt die US-Luftwaffe über die längste Start- und Landebahn in der Golfregion.

Europa kann sich nicht heraushalten

Eigentlich ein idealer Verbündeter des Westens – hätte er nicht eine dunkle Seite. Immer wieder gibt es Vorwürfe, Qatar unterstütze islamistische Terroristen in aller Welt und lasse diese ungestört rekrutieren. US-Präsident Donald Trump geißelte dies einerseits, hatte aber keinerlei Bedenken, Qatar kurz darauf für 12 Milliarden Dollar Kampfjets zu verkaufen. Und die Türkei ist ebenfalls sehr präsent: geschäftlich schon lange, jetzt aber auch mit einer Militärbasis.

Qatar hält sich nun vom Krieg im Jemen fern. Dort unterstützt eine von den Saudis geführte Allianz die rechtmäßige, aber entmachtete Regierung gegen die schiitischen Huthi-Rebellen. Die wiederum werden massiv vom Iran unterstützt – aber auch von Einheiten, die dem abgewählten Langzeitpräsidenten Ali Abdallah Saleh immer noch ergeben sind. Zum Teil verbünden sich Stämme mit Al-Kaida-Terroristen.

Kann, ja muss sich Europa deshalb aus diesen Konflikten möglichst heraushalten? Das geht kaum, denn inzwischen ist man mit der Region vielfältig verbunden. Dabei geht es keineswegs nur um Erdöl-Import und Waffen-Export: Die Golfstaaten sind erheblich an großen europäischen Konzernen beteiligt, und sie sind attraktive Märkte. Die Eindämmung und Beendigung von Konflikten ist deshalb Hauptziel einer intelligenten Außen- und Sicherheitspolitik. Und die wird sich gleichermaßen auf Diplomaten wie auf Militärs stützen müssen.