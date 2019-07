Die neue EU-Führung: Ursula von der Leyen, die zukünftige Kommissionspräsidentin, und der schon ins Amt gewählte Parlamentspräsident David-Maria Sassoli. (Francisco Seco/dpa)

Es bewegt sich etwas. Dieser Satz war im Zusammenhang mit Europa lange unpassend. Und doch ist die Union mit Aufwind in die Sommerpause gegangen. Die Wahl Ursula von der Leyens zur nächsten Kommissionspräsidentin hat zwar tiefe Wunden geschlagen, aber dennoch auch für Ruhe gesorgt. Die Gemeinschaft steht nicht führungslos da, wenn in den kommenden Wochen der Brexit geschultert werden muss. Irgendwie macht sich so ein Gefühl in Brüssel breit, dass die deutsche CDU-Politikerin vielleicht keine so schlechte Wahl gewesen sein könnte.

Doch das sind nur die augenfälligen Veränderungen oder Perspektiven. Hinter den Kulissen passiert gerade noch mehr. Dass immerhin inzwischen 14 Staaten offenbar ab September bereit sind, die Seenotrettung im Mittelmeer wieder aufzunehmen und Teile des umstrittenen Asylpaketes in Kraft zu setzen, sagt viel.

So stellt sich tatsächlich hier und da der Verdacht ein, dass die oft genug verteufelte Gemeinschaft, die fast schon grundsätzlich für alles Falsche verantwortlich gemacht wird, gar nichts Gutes machen darf, weil das die eigene Anti-Brüssel-Strategie stören könnte. Die EU wird gerade von Italien oder Ungarn als Sündenbock für nationalistisch-protektionistische Politik gebraucht. Da würde das Eingeständnis, dass auch etwas richtig läuft, nur stören.

Dabei lohnt es sich, den Schutt aus Parolen, Halbwahrheiten und gelegentlich sogar Lügen mal beiseite zu schieben und in die von Brüssel vorgeschlagenen Papiere zu sehen. Eine Überraschung ist dabei garantiert: Die Vorschläge für ein modernes europäisches Asylrecht sind so umfassend und solidarisch, dass man längst ahnt: Eine dauerhafte Lösung kann nur darauf hinauslaufen – auch wenn es noch etwas dauern wird. Das Gleiche gilt für den Klimaschutz, für den Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten oder für die Sozialunion. Dies sind alles wichtige, ja elementare Herausforderungen der gerade angelaufenen Legislaturperiode.

Doch die eigentliche Prüfung dieser Gemeinschaft in den kommenden Jahren liegt an einer sehr viel grundsätzlicheren Stelle, nämlich: Kann Europa zu einem Garanten des Multilateralismus werden, zu einem Bollwerk gegen den Protektionismus? Die Antwort darauf fällt schwer, schließlich ringt die EU noch darum, den nationalen Egoismus eines wichtigen Mitgliedslandes, das die Gemeinschaft verlassen will, zu verkraften.

Und der Brexit ist nicht der einzige Stolperstein: Gegen den politischen Egoismus des amerikanischen Präsidenten, gegen den ökonomischen Imperialismus aus China, gegen die umstrittene Machtpolitik Russlands und auch der Türkei muss die EU stark bleiben, um nicht schwach zu werden. Denn genau das beabsichtigen jene, die nur darauf warten, den mächtigen Wirtschaftsblock „Europa“ spalten zu können.

Diese Herausforderung ist immens – schließlich gilt die Globalisierung als eher verhasst, weil sie Jobs unsicher macht und den Markt mit einem Einfallstor für Billig-Wettbewerber versieht. Um sich selbst zu schützen und zugleich die eigene Führungsrolle auszubauen, bleibt der Gemeinschaft nur, auf Qualität zu setzen, auf klimafreundliche Produktion, auf eine Sozialunion, die fundamentale Arbeitnehmerrechte garantiert und zu Eckpfeilern ihrer Außenwirtschaftsbeziehungen macht.

Eine derartige Strategie sucht man bei den übrigen Playern auf der Weltbühne vergebens. Und deshalb ist es falsch, wenn Unternehmen und Interessensverbände gegen hohe Auflagen vorgehen, weil sie sich auf dem Weltmarkt benachteiligt sehen.

Dabei kann nicht das Senken der Anforderungen die Lösung sein, sondern deren Aufrechterhalten, damit die anderen mitziehen. Es gibt ein Beispiel aus der vergangenen Legislaturperiode, das belegt: Es funktioniert. Die ach so kritisierte Datenschutz-Grundverordnung zieht längst globale Kreise. Sogar US-Bundesstaaten übernehmen sie. Europa kann tatsächlich etwas bewirken. Und muss das noch weitaus mehr tun – nicht nur in Wirtschaftsfragen übrigens.

Insofern haben die Recht, die nicht weniger, sondern mehr Europa fordern und dabei weder die Bürokratie noch Zentralismus im Sinn haben, sondern das politische Model einer Staatengemeinschaft, die zusammen erreichen kann, was keines ihrer Mitglieder alleine schaffen würde. Die EU mag in vielen Punkten überholungsbedürftig, reparaturanfällig oder unvollkommen sein. Wenn es aber um die Lösung großer Zukunftsfragen geht, bleibt sie ein Modell.