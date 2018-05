Es ist eine beispiellose Offensive der EU-Kommission. Seitdem die Behörde Anfang Mai den Mitgliedstaaten den ersten Nach-Breit-Haushalt vorgestellt und dabei massive Einsparungen angekündigt hat, vergeht kaum ein Tag ohne Versuch, die Zukunft mit deutlich weniger Geld als Chance darzustellen. Am Mittwoch war der größte Ausgabenposten dran: 373 Milliarden Euro will die Gemeinschaft in den sieben Jahren nach 2021 für die Kohäsionspolitik ausgeben, also für die Angleichung weniger entwickelter Regionen an den EU-Schnitt.

Dennoch wird es schmerzhafte Kürzungen geben: Deutschland bekommt bis zu 21 Prozent weniger Geld als in der laufenden Finanzperiode. Ungarn muss mit 24 Prozent weniger auskommen. Jetzt sind die Kriterien klar, nach denen künftig Projekte subventioniert werden sollen: „Im nächsten Jahrzehnt wird die Kohäsionspolitik allen Regionen dabei helfen, ihre Industrien zu modernisieren und in Innovation sowie die Umstellung auf eine CO₂-arme Kreislaufwirtschaft zu investieren“, betonte Kommissions-Vizepräsident Jyrki Katainen. Die für Regionalpolitik zuständige Kommissarin Corina Cretu ergänzte: „Wir schlagen eine Kohäsionspolitik für alle Regionen vor, die niemanden zurücklässt.“

Fonds genauer ausgerichtet

Das dürfte die erste Überraschung sein. Denn Skeptiker hatten bereits vermutet, dass vor allem wohlhabendere Regionen in den Mitgliedstaaten demnächst aus der Unterstützung mit EU-Mitteln herausfallen. Dem ist aber nicht so. Die bisher sieben Fonds werden zu einem zusammengefasst und genauer ausgerichtet. „Diese Fonds sind ein Wachstumsmotor für die Regionen, den wir nicht zu stark drosseln dürfen“, sagte die sozialdemokratische Europa-Abgeordnete, Kerstin Westphal, dem WESER-KURIER. Tatsächlich hat derjenige gute Chancen auf Unterstützung, der Schwerpunkte im Bereich der Klimaschutz-Politik setzt. Denn die Kommission will 25 Prozent der Mittel dafür reservieren. Die übrigen großen Schwerpunkte heißen Digitalisierung, Ausbau der Verkehrsnetze, Arbeitsplätze, Bildung, Inklusion und gleichberechtigter Zugang zu medizinischer Versorgung. Außerdem sollen Vorhaben zur Integration von Migranten bevorzugt werden – eine indirekte Mittelkürzung für jene Ost-Länder, die sich geweigert hatten, Flüchtlinge aufzunehmen. Neu ist auch, dass zur Mitte der nächsten Finanzperiode eine Überprüfung stattfinden soll. Das macht eine kurzfristige Ausrichtung der Förderung auf neue Schwerpunkte oder Herausforderungen möglich.

Dem Entwurf zufolge darf Deutschland künftig mit rund 17,7 Milliarden Euro für die Entwicklung der Bundesländer rechnen. Das ist zwar deutlich weniger als bisher, aber der befürchtete Kahlschlag bliebe aus, wenn sich die Mitgliedstaaten auf den Vorschlag aus Brüssel einlassen.