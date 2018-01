PISA-Sonderauswertung

Neue OECD-Studie zu Chancen sozial benachteiligter Schüler

Die Chancen sozial benachteiligter Schüler an Deutschlands Schulen beleuchtet eine neue OECD-Studie, die am Vormittag in Berlin vorgestellt wird. Dabei handelt es sich um eine Sonderauswertung der Schulleistungsstudie PISA.