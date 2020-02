Abgelehnte Asylbewerber werden zum Transport zum Flughafen abgeholt. (Sebastian Willnow /dpa)

Haben die Verantwortlichen im Innenministerium wirklich geglaubt, dass Menschen erst ihr Leben oder zumindest viel Geld riskieren, um nach Deutschland zu kommen, und dann wegen 1000 Euro zurückfliegen? Das Programm „Starthilfe Plus“ sollte mit zusätzlichem Geld dafür sorgen, dass mehr abgelehnte Asylbewerber in ihr Herkunftsland zurückkehren. Die Strategie der Bundesregierung ist nicht aufgegangen.

Menschen neue Perspektiven in ihrem Herkunftsland aufzuzeigen, ist der deutlich bessere Weg. Entwicklungszusammenarbeit, nur rückwirkend. Die soll normalerweise mit Projekten dazu beitragen, dass in Ländern lebenswerte Verhältnisse herrschen und die Einwohner gar nicht erst fliehen müssen. Für Rückkehrwillige mehr zu tun, als ihnen einfach nur ein Ticket in die Hand zu drücken und sie ihrem Schicksal zu überlassen, verspricht nicht nur mehr langfristigen Erfolg. Es ist auch Werbung für Deutschland, wenn wir es uns leisten, diejenigen, die viel riskiert haben, um zu uns zu kommen, beim Start in ein neues Leben bestmöglich zu unterstützen. Schließlich heißt es doch: Beim Abschied zeigt sich der wahre Charakter.