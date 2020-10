Chinas Wirtschaft brummt wieder, hier auf der noch bis zum 5. Oktober laufenden Messe "Auto China 2020". (Ng Han Guan /AP /dpa)

Quasi über Nacht machten die Planierraupen und Abrissbirnen im August das Arbeiterstadion im Stadtzentrum Pekings dem Erdboden gleich: Wo früher der sozialistische Prachtbau mit 64.000 Zuschauerrängen stand, werken nun Tag und Nacht Dutzende Arbeiter, um ein neues hochmodernes Fußballstadion zu errichten. In rund zwei Jahren soll es fertig sein, rechtzeitig für die Asien-Meisterschaft. Im Corona-Jahr beweist das Großbauprojekt: Die chinesische Botschaft brummt wieder, fast wie zu alten Zeiten.

Dies legen auch die neuesten Zahlen der nationalen Statistikbehörde nahe: Der offizielle Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe stieg von 51,0 im August auf stolze 51,5 im September an. Damit liegt er nicht nur über dem Grenzwert von 50, der positives Wachstum ausdrückt, sondern auch deutlich über den Prognosen der meisten Ökonomen. Ebenso steuerte der Dienstleistungssektor im vergangenen Monat auf seinen höchsten Wert seit fast sieben Jahren zu, was vor allem auf eine gestiegene Nachfrage in der Gastronomie und Reiseindustrie zurückzuführen ist. In anderen Worten: Die zweitgrößte Ökonomie der Welt wirtschaftet und konsumiert bereits fast wieder auf Vorjahresniveau.

Auch für den Rest der Welt sind dies gute Nachrichten, profitiert doch insbesondere Europa von einem stabilen Wirtschaftswachstum Chinas. Seit Jahren bereits generiert die Volksrepublik schließlich fast ein Drittel des globalen Wachstums. Und dennoch sorgen sich heimische Unternehmen, dass in Peking bald andere Spielregeln gelten könnten.

Im Mai nämlich hat die Staatsführung ein neues Konzept unter dem Schlagwort „Dual Circulation“ vorgestellt. Zwar blieb Präsident Xi Jinping bislang konkrete Details schuldig, doch grob ausgedrückt geht es bei dem Schlagwort darum, die Wirtschaft in zwei Kreisläufe einzuteilen: ein innerer, der vom Binnenkonsum getrieben wird, und ein äußerer, der von Exporten und Importen abhängt. Künftig, so sind sich Experten einig, wolle sich die Volksrepublik vor allem auf den heimischen Markt fokussieren. China versucht, seine Abhängigkeit von importierter Technologie zu reduzieren und diese künftig selbst zu produzieren. Für europäische Zulieferer sind dies keine guten Nachrichten.

Nicht mehr nur günstige Arbeitskräfte

„Mittlerweile hat unsere Wirtschaft andere Vorteile als noch vor zehn Jahren. Es ist nicht mehr so, dass wir nur über günstige Arbeitskräfte verfügen“, sagt Yao Jingyuan, ehemaliger Chef-Ökonom des nationalen Statistikbüros. „Über 400 Millionen Chinesen gehören der Mittelschicht an, das sind mehr als in den USA und Japan zusammen“, betont er. Anders ausgedrückt: China verfügt über einen Markt, der sich zunehmend selbst genügt.

Bisher litt die chinesische Wirtschaft jedoch darunter, dass der durchschnittliche Bürger sein Geld vornehmlich sparte, anstatt es auszugeben. Das hat zum einen mit dem lediglich bruchstückhaften Gesundheits- und Sozialsystem zu tun und andererseits damit, dass die Löhne schlicht zu niedrig sind. Noch immer leben 600 Millionen Chinesen von weniger als 1000 Yuan im Monat – umgerechnet 125 Euro. Wirtschaftsexperte Jingyuan stellt eine kritische Forderung an die eigene Regierung: „Erst wenn die Regierung künftig mit einem schmalen Haushalt auskommt, landet mehr bei den Leuten. Das bedeutet, dass die Regierung ihre eigenen Interessen beschneiden muss.“

Bislang jedoch hat die Regierung im Zuge der Corona-Krise gegenteilig gehandelt: Um kurzfristig Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor zu sichern, investierte sie vornehmlich in Infrastruktur oder Bauprojekte, wie etwa auch die Errichtung des neuen Fußballstadions in Peking. Davon profitieren vor allem die Staatsunternehmen, mittelständische Betriebe der Privatwirtschaft haben meist das Nachsehen.

In wenigen Wochen wird die Kommunistische Partei ihren neuen Fünf-Jahres-Plan vorstellen, in dem auch die künftigen Wirtschaftsziele definiert sind. Erst dann wird man sehen, wie tiefgreifend Xi Jinpings „Dual Circulation“ und die Bestrebungen nach weiteren Marktreformen wirklich sind.