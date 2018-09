Seismograph der Stimmung

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Neue Umfrage zu den Ängsten der Deutschen

Was macht den Bundesbürgern am meisten Angst? Seit 1992 lässt die R+V-Versicherung diese Frage einmal im Jahr in einer repräsentativen Umfrage beantworten. Die jüngsten Ergebnisse der Befragung vom Juni und Juli 2018 werden heute in Berlin vorgestellt.