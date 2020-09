Der britische Premier Boris Johnson verärgert die EU - mal wieder. (Stefan Rousseau/dpa)

London. Der britische Premierminister Boris Johnson hat am Mittwoch einen Gesetzentwurf ins Parlament eingebracht, das Änderungen am Brexit-Austrittsabkommen mit der Europäischen Union vorsieht. Auf das Abkommen hatten sich London und Brüssel im Herbst 2019 geeinigt, im Januar war es ratifiziert worden. Die EU ist empört über diesen Schritt.

Der Nordirland-Minister Brandon Lewis hatte am Dienstag bestätigt, dass das sogenannte Binnenmarktgesetz nicht nur einen Teil des Deals aushebeln, sondern sogar internationales Recht verletzen würde. Seitdem herrscht in Westminster der Ausnahmezustand. Der angedrohte Schritt gehe „gegen alles, an das wir glauben“, sagte der Tory-Abgeordnete Tobias Ellwood. Etliche Kollegen zeigten sich ebenfalls fassungslos und schockiert, die Opposition wütet.

Von der Leyen empört

Und auch in Brüssel verfolgt man die Drohung mit Unmut. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigte sich via Twitter „sehr besorgt“ über die Ankündigung. „Dies würde internationales Recht brechen und Vertrauen untergraben“, schrieb sie kurz nachdem der Gesetzentwurf im Parlament landete. Von der Leyen verwies auf das Prinzip der Vertragstreue: „Pacta sunt servanda“ – die Einhaltung bestehender Verträge sei die Grundlage für gedeihliche künftige Beziehungen zwischen der Staatengemeinschaft und dem Königreich. Auch EU-Ratschef Charles Michel meldete sich zu Wort: Das ratifizierte Austrittsabkommen müsse vollständig umgesetzt werden. „Der Bruch internationalen Rechts ist nicht akzeptabel und bildet nicht das Vertrauen, das wir brauchen, um eine künftige Beziehung aufzubauen“, erklärte er.

Über diese Beziehung verhandeln die beiden Partner derzeit in London, doch die Gespräche über ein Freihandelsabkommen haben mit der aufgebauten Drohkulisse von Seiten der Briten diese Woche einen neuen Tiefpunkt erreicht. „Das Gesetz wird Jobs schützen, Wachstum sichern und das Funktionieren und die Sicherheit des britischen Binnenmarktes ermöglichen“, verteidigte Johnson sein Vorhaben. Auch wenn hinter den Kulissen etliche Parlamentarier, auch aus den eigenen konservativen Reihen, die radikalen Pläne verurteilen, hielten sich die meisten Tories bislang mit offener Kritik zurück. Vielmehr interpretieren sie die Ankündigung als Theaterdonner, als Verhandlungsstrategie der Regierung, um bei der EU Zugeständnisse zu erzwingen.

Wird die Taktik aufgehen? Und blufft Boris Johnson tatsächlich nur – oder riskiert er absichtlich einen No-Deal-Brexit und damit einen harten Bruch zum 1. Januar 2021, der Zölle und Kontrollen nach sich ziehen würde?

Konkret geht es im derzeitigen Streit um das Nordirland-Protokoll und damit um die Abmachung, dass Großbritannien sich zu einem fairen Wettbewerb bereit erklärt und Unternehmen in Nordirland lediglich nach Absprache mit Brüssel Staatsbeihilfen gewähren kann. Damit wollte man garantieren, dass die politisch hochsensible Grenze zwischen der zum Königreich gehörenden Provinz Nordirland und der Republik Irland ohne sichtbare Kontrollposten bleibt.

Der Vertrag sei „mit größter Mühe Wort für Wort ausgehandelt“ worden, so EU-Kommissionsvize Maros Sefcovic nach einem Telefonat mit dem britischen Staatsminister Michael Gove. Die Umsetzung habe natürlich „direkte Auswirkungen auf die Gespräche über unsere künftigen Beziehungen“. London kritisiert seit langem, dass die EU an unhaltbaren Forderungen festhalte und über entscheidende Themen erst dann reden wolle, wenn andere Gebiete abgearbeitet seien. Zu den größten Knackpunkten gehören die Wünsche auf beiden Seiten im Bereich der Fischerei sowie das Beharren Großbritanniens auf einer vollständigen Autonomie bei Staatshilfen.