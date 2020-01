Mit vier Wochen Verzögerung machte das US-Repräsentantenhaus den Weg für das Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump im Senat frei. (DEJAK/DPA)

Das Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump begann mit viel Brimborium. Sieben demokratische Abgeordnete sollen die Rolle von Anklägern einnehmen. Der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses, Adam Schiff, soll die Gruppe anführen, wie aus einem Tweet der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Mittwoch hervorging. Die Anklage vertreten soll auch der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerry Nadler. Schiff und Nadler hatten in den Ermittlungen des US-Repräsentantenhauses prominente Rollen gespielt. Die erste Aufgabe der sogenannten Impeachment-Manager ist es, die Anklagepunkte in den Senat zu bringen und sie dort vorzutragen.

Wegen eines Feiertags am Montag beginnt das eigentliche Verfahren erst kommenden Dienstag. Nach Stand der Dinge werden nach einer Reihe formeller Abstimmungen über Regeln erst die sieben Ankläger ihren Fall gegen Trump vortragen. Danach bekommt der Präsident die Möglichkeit, sich zu verteidigen. Für beides sind mehrere Tage vorgesehen. Erst anschließend will der republikanische Senatsführer Mitch McConnell über die Einvernehmung weiterer Zeugen abstimmen lassen.

Der Druck auf den Senat, diesem Wunsch der Demokraten nachzukommen, nahm am Mittwoch zu, nachdem neue Unterlagen Trump in der Ukraine-Affäre schwer belasten. Die Dokumente stammen von Lev Parnas, der zusammen mit dem Hausanwalt des Präsidenten, Rudi Giuliani, versuchte, Belastendes gegen den möglichen Präsidentschaftskandidaten der Demokraten, Joe Biden, und dessen Sohn Hunter aufzustöbern. Aus den Parnas-Dokumenten geht hervor, dass der frühere ukrainische Generalstaatsanwalt Juri Lutsenko im März 2019 im Gegenzug für seine Mithilfe die Entfernung der US-Botschafterin Marie Yovanovitch verlangte. „Wenn Sie keine Entscheidung über ‚Madam’ treffen, stellen Sie alle meine Erklärungen infrage, inklusive der über ‚B‘.“ Mit ‚B‘ könnte Biden oder der Gaskonzern Burisma gemeint sein, für den Hunter Biden fünf Jahre im Aufsichtsrat saß. Einen Monat später war die brillante Karriere-Diplomatin ihren Job los.

Weitere Befragungen möglich

Aus den Dokumenten geht weiter hervor, dass ein republikanischer Kongresskandidat und Trump-Freund privat die Überwachung von Yovanovitch organisiert hatte. In Bezug auf den von ihm angeheuerten „Sicherheitsdienst“ in Kiew schrieb Robert Hyde an Parnas, die angeheuerten Sicherheitsleute seien bereit auch anders „zu helfen“. „In der Ukraine ist alles nur eine Frage des Preises.“ Trump hatte in dem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am 25. Juli vieldeutig erklärt, die Botschafterin „mache gerade etwas durch“. Die Anwälte Yovanovitchs verlangten weitere Aufklärung.

Darüber hinaus liegt eine Notiz vor, die Parnas auf einem Block des Ritz-Carlton in Wien festgehalten hat. „Bewegen Sie Selenskyj dazu, anzukündigen, dass der Biden-Fall untersucht wird.“ Diese und andere Informationen verstärken den Druck auf die Senatoren, in dem Prozess gegen Trump weitere Zeugen zu hören. Der ehemalige Nationale Sicherheitsberater John Bolton hat sich bereits dazu bereit erklärt, auszusagen. Mindestens vier Republikaner, die Senatoren Susan Collins, Lisa Murkowski, Lamar Alexander und Mitt Romney gaben zu erkennen, dass sie offen für die Berufung weiterer Zeugen sind. Der nicht mehr zur Wiederwahl antretende Senator Alexander erklärte, „nur weil im Repräsentantenhaus ein Zirkus stattfand, muss das hier im Senat nicht auch so sein". Trump hofft, dass es keinen ausgedehnten Prozess geben wird. Via Twitter ließ er wissen, dass die Berufung weiterer Zeugen nur dazu beitrage, der Anklage Glaubwürdigkeit zu schenken.