Nach der Wahl

Neues Parlament in Italien startet

Ein zähes Ringen um die Macht in Rom zeichnet sich nach der Wahl in Italien ab. Wenn die neugewählten Parlamentarier am Freitag ihre Arbeit aufnehmen, gibt es zumindest einen ersten Mehrheitstest.