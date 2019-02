Das neue Siegel ist freiwillig und damit unverbindlich. (Ingo Wagner/dpa)

Klare Orientierung hatten sich Verbraucher an der Fleischtheke erhofft – und nun so etwas. Drei Jahre hat das Bundeslandwirtschaftsministerium an der Einführung eines staatlichen Tierschutzlabels gearbeitet und heraus kommt nicht mehr als eine weitere Verwirrung im Dschungel der Produktsiegel. Das dreistufige Tierwohlkennzeichen von Bundesagrarministerin Julia Klöckner sagt dem Kunden im Supermarkt nicht mehr und nicht weniger, als dass das Produkt über dem gesetzlichen Mindeststandard liegt. Immerhin.

Das neue Siegel ist freiwillig und damit unverbindlich. Fleischkonzerne können also selbst entscheiden, ob sie damit werben oder es lassen. Kein Wunder, dass große Supermarktketten inzwischen eigene Label eingeführt haben und auf die von ihnen gegründete „Initiative Tierwohl“ hoffen.

Dabei unterstützen Verbraucher mit einem Aufpreis das Tierwohl, wissen aber nicht, ob das gekaufte Schnitzel tatsächlich unter Tierwohlbedingungen produziert wurde. Klöckner hat mit ihrem Label fast gleichen Namens eine große Chance vertan. Wie die Eierkennzeichnung zeigt, ist es sehr wohl möglich, transparent über Produktionsbedingungen zu informieren.