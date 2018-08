Milliarden von Daten gleiten durch die digitale Welt, und für viele Menschen ist das Internet zu einer Art zweitem Bewusstsein gewachsen. Aus dem oft nicht greifbaren Gespinst aus Fakten und Behauptungen ziehen die Nutzer, was sie möchten, und fallen immer häufiger herein auf eine Fake-Welt, die mit der Realität nichts zu tun hat. Das bezieht sich nicht nur auf Unwahrheiten und manipulierte Instagram-Fotos. Kürzlich ergab eine repräsentative Umfrage der Verbraucherzentrale Brandenburg, dass 4,4 Millionen Deutsche schon einmal Opfer von Fake-Shops geworden sind.

Von seriösen Online-Shops sind sie nicht immer zu unterscheiden, doch sie locken mit günstigen Preisen für Markenprodukte – die allerdings nur per Vorkasse oder Überweisung bezahlbar sind. Preise, die zu gut sind, um wahr zu sein: Luxushandtaschen von Michael Kors oder Winterjacken von Wellensteyn für weniger als die Hälfte des Originalpreises. Im Schnäppchenwahn schalten die Menschen ihr gesundes Misstrauen aus und bestellen trotzdem. Ein Mann aus Oldenburg bestellte im Internet eine angeblich um 89 Prozent reduzierte Markenuhr für 98 Euro. Dass es sich dabei um eine Fälschung handelte, erkannte der Mann erst, als die Uhr bei ihm ankam. Andere Menschen glaubten E-Mails, in denen ihnen ein Erbe von mehreren hundert Millionen Euro versprochen wurde – die Betrüger hatten es lediglich auf die Bankdaten abgesehen. Es ist unglaublich, wie gutgläubig und fahrlässig Menschen im Internet agieren.

Es ist normal geworden, online nach Angeboten zu stöbern und mit einem Klick einzukaufen. Genauso schnell konsumieren Nutzer Tweets und Facebook-Posts. Beim Durchscrollen können sie nicht wissen, ob ein Foto authentisch ist, und woher eine Information kommt. Sie vertrauen meist der Nachricht, die sie erreicht hat. Die Fakten sind da, man nimmt sie, wie sie kommen. Wenn es eine Information so weit geschafft hat, dann kann sie doch nicht falsch sein – so die Annahme vieler, die sich im Internet bewegen. Aussagen und Bilder werden abgespeichert und wandern ins Bewusstsein, obwohl sie keine reale Grundlage haben. Halbe Wahrheiten werden hingenommen und zugunsten der Fake-Autoren ausgelegt: Wenn sie mit einer Sache recht hatten, dann muss der Rest ihrer Aussage ebenfalls stimmen.

Wer sich eigene Fakten schafft, kann so auf einen Schlag Millionen von Menschen erreichen. Und wer manipulieren will, schafft das mühelos. Je krasser die Nachricht, desto eher wird sie vervielfältigt. Das Nachrichtengebot „Be first, but first be right“ – sei der Erste, aber verbreite die richtige Information – gilt nicht für Blogs und Fake-News-Plattformen und seit einiger Zeit auch nicht mehr für Äußerungen des US-Präsidenten. Quellen, die einst vertrauensvoll waren, diskreditieren sich selbst. Und trotzdem glauben Menschen an die krudesten Thesen.

Die Naivität, mit der viele Menschen – Kinder und Erwachsene – im Netz unterwegs sind, ist erschreckend. Es fehlt eine Anleitung zum Kritischsein. Das Internet zu nutzen, heißt noch nicht, es zu verstehen. Auch an den heutigen Schülern gehen viele Aspekte der Digitalisierung vorbei. Medienerziehung bringt allerdings nur dann etwas, wenn die, die unterrichten, professionelles Wissen mitbringen. Lehrern in den Unterrichtsplan zu schreiben, dass sie mit ihren Schülern über verlässliche Quellen sprechen sollen, ohne dass sie selber die Expertise dazu mitbringen, bringt nichts. Nachrichtenkompetenz und soziale Medien spielen in der Lehramtsausbildung keine Rolle, hat das Institut für Kommunikationswissenschaften der TU Dresden in einer Studie herausgefunden. Die Defizite der Lehrer werden damit an die nächste Generation weitergegeben.

Wie also sollen die Menschen die digitale Welt beherrschen, wenn es dort immer noch „learning by doing“ heißt? Fake-Shops und Fake-News wird es immer geben, und es ist anzunehmen, dass sie in Zukunft noch professioneller und schwerer zu erkennen sein werden. Betrüger werden weiterhin versuchen, sich auf Kosten der naivsten Nutzer zu bereichern und vom Irrglauben der Kunden zu profitieren.

So lange es nicht zum Selbstverständnis einer Gesellschaft gehört, im Internet mit derselben Vorsicht einzukaufen und zu recherchieren wie es im analogen Leben der Fall ist, haben Kriminelle und Meinungsmanipulatoren leichtes Spiel. Bei der digitalen Bildung hinterherzuhinken, kann sich eine aufgeklärte Gesellschaft deshalb nicht leisten.