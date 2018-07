Recep Tayyip Erdogan, Staatspräsident der Türkei, hat die Präsidentenwahl mit 52,59 Prozent der Stimmen gewonnen. (dpa)

Mehr als 60 Prozent der Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft, die in Deutschland an der Parlamentswahl teilgenommen haben, haben sich für die Koalition der Regierungspartei AKP mit den Ultra-Nationalisten der MHP entschieden. Ratlosigkeit in der deutschen Öffentlichkeit, wie konnten ,die Türken in Deutschland‘ nur so wählen, auch Cem Özdemir und Özcan Mutlu, Türkeistämmige Grünen-Abgeordnete im Bundestag, zeigten sich erschüttert.

Dabei kann so pauschal gar nicht die Rede davon sein, dass ,die Türkeistämmigen in Deutschland‘ mehrheitlich hinter Erdogan stehen. Gerade einmal 50 Prozent der Wahlberechtigten hierzulande haben von ihrem Wahlrecht in der Türkei Gebrauch gemacht. 63 Prozent von Ihnen, weniger als 500.000 also, haben für Erdogan gestimmt. Dabei solle man wissen: Sein Erfolg hierzulande beruht maßgeblich auf jenen, die nur die türkische Staatsangehörigkeit besitzen.

Unter den deutsch-türkischen Doppelstaatlern erzielte Erdogan für seine Verfassungsreform lediglich 21 Prozent Zustimmung. Mit dem Finger auf diese Menschen als ,Demokratieunfähige‘ zu zeigen, verbietet sich. Etwa im gleichen Prozentbereich liegt auch das Zustimmungspotenzial für nationalistisch-autoritäre Systeme unter der europäischen Wahlbevölkerung, die ebenfalls das Aufweichen der Gewaltenteilung als Vereinbar mit Demokratie (miss-)verstehen wollen.

Es sind vor allem die Neu-Zugewanderten und die integrationstechnisch Abgehängten, die eben nicht über die doppelte Staatsbürgerschaft verfügen. Sie sehen in dem Autokraten eine Lichtgestalt des Türkentums, eine Hoffnung für eine positive Identität als Muslim/in und Türk/in.

Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu. (HARALD REHLING)

Aber auch ein Teil der in Deutschland aufgewachsenen jungen Menschen der zweiten und dritten Generation schenkt Erdogan sein Vertrauen, denn er bildet ein Gegengewicht zu ihrer Erfahrung, in Deutschland als kulturlose, muslimische Underdogs zu gelten. Er gibt ihnen das Gefühl, zu einer großen Nation mit einer 500-jährigen imperialen (Erfolgs-)Geschichte zu gehören, die wiederbelebt werden kann. Dass er dabei ein Zerrbild des Osmanischen Reichs beschwört, können sie nicht verstehen, denn das deutsche Bildungssystem blendet die Wissensgrundlagen der türkischen Geschichte weitgehend aus.

Und so sind sie alleine auf die heroisierenden Überlieferungen aus dem Alltagsverständnis ihrer (Groß-)Eltern angewiesen. Es fehlen den Jüngeren schlicht die Grundlagen, sich ein reflektiertes, eigenes Urteil zu bilden.-

Zur Person

Unsere Gastautorin ist Leiterin des Arbeits-­bereichs Interkulturelle ­Bildung der Universität ­Bremen. Die Professorin wurde in Wilhelmshaven geboren und studierte in Hamburg und Ankara.