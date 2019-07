Inlandsflüge verbieten, Flugbenzin besteuern – in der Debatte um den Klimaschutz wird viel diskutiert. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Forderungen nach einem Verbot von Inlandsflügen, die Streichung von Subventionen, ja sogar eine Verstaatlichung der Fluggesellschaften – die Luftverkehrsbranche bekommt heftigen Gegenwind. Im Wettbewerb um die Rettung des Klimas überbieten sich die Parteien mit Vorschlägen, wie denn unser Planet sauberer werden könnte.

Und wenn dann der sogenannte Erd- überlastungstag auf dem Kalenderblatt steht, sind solche Forderungen natürlich noch wohlfeiler. Bezeichnend, dass ausgerechnet der bayrische Ministerpräsident Markus Söder anregt, den Klimaschutz als Verpflichtung des Staates im Grundgesetz zu verankern. Dabei war im vergangenen Jahr dieser von den Grünen gemachte Vorschlag unter anderem am Widerstand der CSU gescheitert. Wie ernst ist Söders Vorstoß also zu nehmen?

Vorschlagen und fordern lässt sich vieles. Die politische Kunst besteht darin, auch mal etwas davon umzusetzen. Gut, außer den Linken will sicherlich niemand die Fluggesellschaften enteignen. Über eine Besteuerung von Kerosin aber ist schon viel und lange nachgedacht worden. Passiert ist jedoch nichts. Mit fast zwölf Milliarden Euro jährlich beziffert das Umweltbundesamt (Stand 2017) die „umweltschädlichen“ staatlichen Begünstigungen des Flugverkehrs. Gleichzeitig wird Fliegen immer billiger. Folglich steigen auch die Passagierzahlen weiter an – trotz der Klimadebatte. Eine gewisse Korrektur über den Preis ist da eine naheliegende Maßnahme.

Doch die Luftverkehrsbranche zum Klimakiller Nummer 1 zu machen, ist auch nicht fair. Klar muss die Zahl der Inlandsflüge drastisch gesenkt werden, doch darf nicht vergessen werden, wie marginal ihr Anteil an den Treibhausgasemissionen ist. So wurden 2018 im Bereich Verkehr lediglich zwei der bundesweit ausgestoßenen 866 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente durch Inlandsflüge verursacht. Zum Vergleich: Der Straßenverkehr belastete im selben Zeitraum die Umwelt mit 163 Millionen Tonnen. Eine vernünftige Klimapolitik arbeitet sich also nicht nur an Kerosinsteuer und Inlandsflugverbot ab, sondern schafft unter anderem die Grundlagen dafür, dass mehr Menschen statt mit dem Auto mit dem Zug fahren. Das würde viel mehr bringen als ein Verbot von Kurzstreckenflügen.