Reaktion auf Donald Trumps umstrittene Visite in Dayton. (WOOLSTON/Reuters)

Veronica Escobar tröstete in den zurückliegenden Tagen viele Menschen in ihrem Wahlkreis. Und vergoss selber viele Tränen der Trauer wegen der 22 Toten und Dutzenden Verletzten der Terrorattacke eines weißen Rassisten in einem Einkaufszentrum von El Paso unweit der Grenze zu Mexiko. Die Kongressabgeordnete nimmt sich für jeden Zeit, der sie in diesen schweren Stunden braucht. Nur für einen nicht: Donald Trump. „Dieser Präsident, der dazu beigetragen hat, die Tragödie vom Sonnabend möglich zu machen, sollte nicht herkommen, während wir trauern”, sagt die Demokratin, die sich während des Besuchs Trumps in der texanischen Grenzmetropole am Mittwoch unter die Gegendemonstranten mischen wollte.

Escobar, die wie 80 Prozent der rund 700 000 Einwohner El Pasos hispanische Wurzeln hat, sagt, Voraussetzung für eine Begegnung mit Trump wäre die Bereitschaft zu „einem echten Dialog über den Schmerz“ gewesen, „den seine rassistischen, hasserfüllten Worte und Handlungen in dieser Gemeinde und diesem Land verursacht haben.“ So sieht es auch ihr Amtsvorgänger Beto O‘Rourke, der im November 2020 für die Demokraten gegen Trump antreten will. „Ihr wisst doch, was für einen Mist er erzählt hat“, erinnert der aus El Paso stammende Politiker, der die Hetze des Präsidenten gegen Minderheiten als blanken Rassismus bezeichnet. „Er hat Mexikaner Vergewaltiger und Kriminelle genannt.“ Experten heben hervor, dass noch keinem Präsidenten im Angesicht einer großen nationalen Tragödie so viel offene Ablehnung entgegengeschlagen ist wie Trump. So auch in Dayton im US-Bundesstaat Ohio, dem Schauplatz des zweiten Massakers vom vergangenen Wochenende. Dort hatte in der Nacht zum Sonntag ein Mann mit einer Vorliebe für gewaltverherrlichende Ideologien neun Menschen erschossen. Demonstranten empfingen Trump am Mittwoch mit Sprechchören wie „Worte bedeuten etwas“.

Die Bürgermeisterin von Dayton, Nan Whaley, wollte die Gelegenheit des Besuchs nutzen, „ihm zu sagen, wie wenig hilfreich er war“. Seine Ansprache aus dem Weißen Haus sei „enttäuschend“ gewesen; nicht nur, weil er Dayton mit Toledo verwechselte. Trump nannte weder konkrete Maßnahmen gegen den leichten Zugang zu kriegstauglichen Waffen, noch rückte er den Terroranschlag von El Paso in den größeren Zusammenhang des anwachsenden Rechtsextremismus. Ein Sprecher des Weißen Hauses wies die Kritik zurück. „Sie müssen die Leute beschuldigen, die geschossen haben,“ sagte Hogan Gidley. Vor seiner Abreise nach Dayton sprach sich Trump für die Einführung strengerer Überprüfungen potenzieller Waffenkäufer aus. Dafür gebe es im Kongress auch auf beiden Seiten des politischen Spektrums große Unterstützung.

Derweil sorgt ein Foto für Empörung, auf dem zu sehen ist, wie berittene Polizisten in Texas einen schwarzen Verdächtigen am Strick abführen. Das Vorgehen wird als rassistisch und als makaberes Echo der Zeit der Sklaverei in den USA kritisiert. Die Polizei im Ort Galveston erklärte auf Facebook, die beiden Beamten hätten sich beim Abführen des Verdächtigen nicht optimal verhalten und auf ein Transportfahrzeug warten sollen. „Meine Polizisten hatten keinerlei böswillige Absichten zum Zeitpunkt der Festnahme, aber wir haben unsere Regeln sofort geändert, um den Einsatz dieser Praxis künftig zu verhindern“, schrieb Polizeichef Vernon Hale.

Der abgeführte 43-Jährige war von den Beamten nach Angaben der Polizei am Sonnabend wegen des Verdachts auf Hausfriedensbruch festgenommen worden. Die Polizisten legten ihm daraufhin Handschellen an, banden einen Strick daran und führten ihn ab. Es blieb zunächst unklar, ob Disziplinarmaßnahmen gegen die beiden Beamten eingeleitet wurden.