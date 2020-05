Mitten in Europa: Polnische Grenzpolizisten stehen mit Mundschutz auf der Brücke der Freundschaft, die den Grenzübergang zwischen dem deutschen Görlitz und der polnischen Nachbarstadt Zgorzelec markiert. (Sebastian Kahnert /dpa)

Die Sehnsucht nach ein paar entspannten Wochen an den Stränden der griechischen, italienischen oder spanischen Inseln ist groß. Urlauber, Hoteliers, Reisebüros, Airlines – alle wünschen sich nichts mehr, als endlich wieder offene Grenzen und ohne Quarantäne-Beschränkungen reisen zu können. Doch das Coronavirus hat Spuren hinterlassen.

Die Hoffnung auf baldige Lockerungen zwischen den EU-Mitgliedstaaten scheint genauso groß wie die Angst vor einer zweiten Pandemie-Welle, die durch eine verfrühte Aufhebung der Reisebeschränkungen ausgelöst werden könnte. Und so dürfte der Fahrplan, den die Europäische Kommission an diesem Mittwoch in Brüssel präsentiert, wohl weniger ein Freibrief für angstfreies Reisen sein, sondern vielmehr ein Beleg für die nach wie vor angespannte Situation in vielen Ländern der Union.

Mehr zum Thema Merkel macht Hoffnung EU-Kommission: Grenzen vorsichtig für Sommerurlaub öffnen Freies Reisen, Urlaub am Mittelmeer - davon können Europäer derzeit nur träumen. Damit auf dem Weg ... mehr »

Wirklich Neues enthält das Tourismus-Papier nicht. Denn Fluggesellschaften, Hoteliers und Gastronomen haben längst begonnen, in ihren Fliegern, Zimmern und Gasträumen die Grundlagen für soziale Distanz zu schaffen und Vorkehrungen zur Desinfizierung zu treffen. Dazu bedurfte es dieses Dokuments gewiss nicht.