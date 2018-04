Als Miguel Díaz-Canel am Donnerstag seine erste Rede vor großer Öffentlichkeit gehalten hatte, fühlten sich die Pessimisten bestätigt. Der erste kubanische Präsident der Nach-Castro-Ära wirkte vor den 605 Delegierten der Nationalversammlung und den neugierigen Augen der weltweiten TV-Kameras nervös, las vom Papier ab und verhaspelte sich hin und wieder. Aber es war weniger die Form als mehr der Inhalt, der die Zuhörer ernüchterte. Jedenfalls sofern sie nicht dem harten Kern der kubanischen KP angehören.

Der neue Präsident machte schnell klar: Er steht zwar künftig an der Spitze des letzten kommunistischen Eilands im kapitalistischen Meer, er ist also das neue Gesicht Kubas. Aber die Politik, die machen immer noch die „Historischen“, allen voran Raúl Castro, der die kommenden drei Jahre Chef der Partei und des Politbüros bleibt und somit „Díaz-Canel nicht alleine lässt“, wie es der Ökonom Pavel Vidal ausdrückt. Man könnte auch sagen: überwacht. Der neue Staatschef hat es selbst deutlich gesagt und sich damit einer Kernkompetenz beraubt: „Raúl Castro wird weiter die wichtigsten Entscheidungen anführen“. Wenn jemand Zweifel hatte, ob Díaz-Canel ein eigenständiger Präsident sein wird oder vielleicht doch nur eine Marionette, der hat jetzt seine Antwort.

Also bringt der Staatschef Stagnation statt Aufbruch. Sein Mandat sei es, „die Kontinuität der kubanischen Revolution in einem historischen Moment zu sichern“ und er erteilte denjenigen erst mal eine Absage, die auf stärkere – vor allem wirtschaftliche – Reformen hofften: „In Kuba ist kein Platz für diejenigen, die nach einer Rückkehr des Kapitalismus streben“. Dabei braucht Kuba ganz was anderes, eine ganze Prise mehr Kapitalismus als bisher. Tiefergreifende Reformen, Abbau von Bürokratie, schnellere Öffnungen, mehr Investitionen. Denn der Insel, diese Metapher sei erlaubt, steht das Wasser mal wieder bis zum Hals. Unabhängige Ökonomen gehen davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt die beiden vergangenen Jahre geschrumpft ist.

Ein Ziel, das Raúl Castro mit der Annäherung an die USA zu Zeiten Barack Obamas erreichen wollte, war die Diversifizierung der Sponsoren. Touristen und US-Unternehmen sollten die Dollars bringen, die Venezuela nicht mehr zahlen kann. Der sozialistische Bruderstaat war über ein Jahrzehnt das für Kuba, was vor der Öffnung Osteuropas die Sowjetunion war. Ein lebenswichtiger Verbündeter. Venezuela sandte Öl zu vergünstigten Preisen und Kuba schickte Trainer, Lehrer und Ärzte, die Caracas in harten Dollars zahlte. Aber da mittlerweile Venezuelas Ökonomie selbst im Koma liegt, tut dies eben auch die kubanische Wirtschaft.

Und so sucht die Führung in Havanna schon seit Längerem nach neuen Sponsoren. Castro war sogar in Algerien, um dort das Öl zu beschaffen, das er nicht mehr aus Venezuela bekommt. Vor allem China und Russland füllen zunehmend die Lücke, die Venezuela hinterlassen hat. 2014 erließ Russland im Vorfeld eines Besuchs von Präsident Wladimir Putin in Havanna Kuba 32 Milliarden Dollar Auslandsschulden. Diesen Monat investierte China 36 Millionen Dollar in Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasserversorgung, erneuerbare Energien und Technologie. China ist derzeit mit Exporten nach Kuba im Wert von 1,8 Milliarden Dollar im Jahr 2017 der größte Handelspartner der Insel. Zum ersten Mal seit den 1990er-Jahren sendet Russland wieder Öl nach Kuba.

Wer sich wirtschaftlich so eng an Peking und Moskau bindet, wird sich auch politisch an diese beiden autoritären Staaten schmiegen. Das heißt, es wird keine liberale Öffnung geben, Pressefreiheit, Bürgerrechte, Ende des Einparteien-Staats – alles Fehlanzeige unter Díaz-Canel. Zumindest solange wie Raúl Castro ihm noch über die Schulter blickt. Castro wird dieses Jahr 87 Jahre alt. Ob er bis 2021 als Parteichef durchhält, steht in den Sternen. Dann wäre der Parteichef 90.

Aber solange wird es heißen: Nichts Neues in Havanna. Die Internationale Gemeinschaft, aber vor allem die Kubaner selber werden sich weiter gedulden müssen, auch wenn der neue Präsident für die Sorgen und Bedürfnisse der aktuellen Generation, die Kuba faktisch im permanenten Krisenmodus kennt, mehr Sensibilität aufbringt als seine beiden Vorgänger. Aber die Reformen werden klein und kosmetisch sein, wenn sie dann kommen. Es wird vielleicht wieder Lizenzen für mehr Ich-AGs geben, vielleicht dürfen Kubaner dann auch kleine Firmen gründen. Aber das wird nicht reichen, den drohenden Kollaps zu verhindern.