Kungelrunde? Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben lange um die Besetzung von Brüsseler Spitzenposten für die nächsten Jahre gerungen. , vor allem das Amt des EU-Kommissionspräsidenten. (Johanna Geron/Reuters Pool/AP/dpa)

Mehr Demokratie sollte das Spitzenkandidaten-Modell in der EU schaffen. Doch die Staats- und Regierungschefs haben den Bürgern vor Augen geführt, dass es tatsächlich keinen Automatismus zwischen dem Wahlsieg bei einer Europawahl und der anschließenden Beförderung in das höchste Amt dieser Gemeinschaft geben kann. Es sei denn, die Union schafft bis zur nächsten Abstimmung ein einheitliches Wahlrecht. Darin kann man dann einen Anspruch der siegreichen Parteienfamilie auf den Job des Kommissionspräsidenten verankern.

Spitzenkandidaten aber sind nicht durchsetzbar, sie vernebeln die europäische Wirklichkeit. Ohne Vertragsänderung bleiben die Regierungschefs die letzte Instanz – inklusive nationale Interessen, egoistische Rachefeldzüge oder schlicht Kungelei. Alles, was die Erfinder des Spitzenkandidaten-Modells beseitigen wollten, ist nun wieder aufgebrochen, weil kaum jemand kompromissfähig war. Am Ende wurden Kandidaten und hohe Ämter beschädigt.

Richtig, solche politischen Spiele sind bei jeder Regierungsbildung in jedem Mitgliedsland üblich. Auch in Deutschland werden Ministerämter und andere Topjobs nicht vom Wähler, sondern von den Parteien in Koalitionsverhandlungen besetzt. Das ist auch nicht undemokratisch. Doch eine wirklich transparente und faire Europawahl ist nur dann möglich, wenn es europäische Listen gibt. Wenn die Top-Leute der Christ- und Sozialdemokraten, der Grünen und Liberalen von allen Europäern gewählt werden können. Und wenn auch schon vor der Wahl feststeht, welchen Fraktionen sich die Parteien und Gruppierungen im Europäischen Parlament anschließen. Außerdem muss absehbar sein, welche Bedeutung das Wahlergebnis für die Besetzung der Spitzenpositionen hat.

Wer Transparenz will, sollte festschreiben, dass alles, was vor der Wahl galt, auch danach sichergestellt ist. Aber dazu wäre ein Schritt der Staats- und Regierungschefs nötig, dem sie sich bisher stets verweigerten: Sie müssten Macht abgeben und akzeptieren, dass dieses Europa wirklich den Menschen gehört.