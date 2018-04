Worüber soll ich mich mehr ärgern: über die Unkenntnis der Verhältnisse oder über die zynische Geringschätzung ärztlicher Arbeit? Das Interview mit der Vorsitzenden des Spitzenverbandes der Krankenkassen, Doris Pfeiffer, strotzt vor Halbwahrheiten. Die Forderung, die Sprechstunde von 20 auf 25 Stunden zu erhöhen, kann nur Dummheit oder gewollte Beleidigung sein: Wer findet in Bremen eine Praxis, die weniger als 25 Stunden anbietet? Jeder weiß, dass am Ende der Sprechstunde viele Stühle im Wartezimmer besetzt sind. Sprechzeit ist leider nur ein kleiner Teil der Arbeitszeit eines Arztes. Dazu kommen Haus- und Heimbesuche, Bereitschaftsdienste, Besprechungen von Laborbefunden, Unfall- und Krankenhausfälle, Fortbildungen, Management und nicht zuletzt Bürokratie!

Insofern ist die Forderung, der Kassenarzt möge sich nicht so viel mit Gutachten und Bescheinigungen, sondern lieber mit den Patienten befassen, der Gipfel. Glaubt die Kassenfürstin wirklich, nur ein einziger junger Mensch hätte Medizin studiert, um Formulare auszufüllen? Die Ärztinnen und Ärzte, die ich kenne, betteln danach, mehr Zeit für Patienten zu haben. Fragen Sie mal die Kassenchefin, wer die Bürokratie produziert! Die Wahrheit ist: Ein Durchschnittsarzt arbeitet im Schnitt mehr als 50 Stunden in der Woche – leider nicht nur am Patienten.

Und dann wieder: Wir müssen für eine bessere Verteilung der Ärzte sorgen: Liebe Bremer, benennen Sie mal eine Arztpraxis, die wegkann. In der Welt der Frau Pfeiffer ist Bremen deutlich überversorgt. Nach ihrem Plan müsste Bremen die Hälfte der Psychotherapeuten abschaffen, 30 Prozent der Kinderärzte und reichlich Frauenärzte, Dermatologen, Urologen und Orthopäden. Nein, sie gehen nicht nach Bremen-Nord oder Bremerhaven. Sie dürften dann alle Frau Pfeiffers Lockruf aufs Land folgen. Die Übrigen werden per Terminservicestelle verpflichtet, 80 Stunden zu arbeiten, damit jeder noch einen Termin bekommt.

Angeblich will Frau Pfeiffer keine Neiddebatte. Aber sie wirft sie selbst an. Durchschnittsumsätze werden mal wieder benutzt, um den „kleinen Mann“ vor Neid erblassen zu lassen. Auf der anderen Seite scheinen 50 Wochenstunden des selbstständigen Arztes nicht genug zu sein. Wenn schon Neiddebatte, dann richtig: Das Jahresgehalt von Doris Pfeiffer liegt laut Bundesanzeiger bei 252 000 Euro plus Zuschläge.

Schlussendlich wird man feststellen, dass Ärztinnen und Ärzte zu einigem bereit sind. Jedes Quartal behandeln sie von neuem Patienten, für die sie kein Geld mehr bekommen. Budgetierung ist kein Hirngespinst der Presse oder der Ärzte, sondern Realität.

ist Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Bremen. Der Arzt bezieht sich hier auf ein Interview mit der Chefin des Spitzenverbandes der Krankenkassen, Doris Pfeiffer, im WESER-KURIER vom 28. März.