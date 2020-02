Vorsicht, zerbrechlich: Die eingestürzten Häuser im Viertel Noailles galten als baufällig, acht Menschen kamen vor einem Jahr bei dem Unglück ums Leben. Die Proteste in Marseille nehmen bis heute kein Ende – am Sonnabend demon­strieren Betroffene und ihre Unterstützer wieder gegen die Stadtverwaltung, Bürgermeister Jean-Claude Gaudin und die anhaltende Zwangsevakuierung von mehr als 3600 Anwohnern. (Anthony Micallef)

Das Unglück am 5. November 2018: Übrig blieb ein Schutthaufen, in dem acht Menschen begraben waren. (JEAN-PAUL PELISSIER/Reuters)

Betuchte Bürgerinnen kämpfen Seite an Seite mit militanten Aktivisten, Einwanderer ohne Papiere mit Juristen, Architekten und Universitätsprofessoren. Sie kämpfen in Marseille um menschenwürdiges Wohnen. „Noailles in Wut, Noailles steht aufrecht“ und „Das Stadtzentrum gehört allen“ heißen die beiden Initiativen, die sich für die Rückkehr von 3684 zwangsevakuierten Bewohnern in ihr multikulturelles Hafenviertel einsetzen. Schluss mit der Stadtpolitik über die Köpfe der Mittellosen hinweg des seit 25 Jahren regierenden republikanischen Bürgermeisters Jean-Claude Gaudin (80), fordern sie.

Auslöser der Bewegung war eine vorhersehbare Tragödie: Vor exakt einem Jahr, am 5. November 2018, stürzten in der Rue d’Aubagne im Herzen der Stadt, 800 Meter vom malerischen Mittelmeerhafen und 300 Meter vom bei Touristen beliebten multikulturellen Kapuzinermarkt, zwei heruntergekommene Wohnhäuser ein. Sie begruben acht Bewohner unter sich, hinterließen eine gespenstisch klaffende weiße Wunde, traumatisierte Nachbarn und führten zur Zwangsevakuierung von knapp 400 Bewohnern der Häuserzeile oberhalb der Unglücksstelle.

Les Maisons blanches heißen die ausradierten Häuser wegen der kalkweißen Wände rings um die abgesperrte Unglücksstelle im Volksmund. Vor dem Absperrgitter erinnert ein blumengeschmücktes Fotoplakat an die acht Toten aus Italien, Peru, den Komoren, dem Senegal und Frankreich. In den Wochen nach dem Unglück wurden weitere 3500 Bewohner als baufällig eingestufter Häuser im Noailles-Viertel aus ihren Wohnungen geholt. Manche bekamen 15, andere 30 Minuten, „um das Wichtigste zusammenzupacken“ – für viele der Beginn einer einjährigen entwurzelnden Nomadenexistenz in Hotelzimmern und Notunterkünften fernab von Freunden, Schule, Arbeitsstelle.

„Wenn Migrantinnen wie Iryna plötzlich die eigenen vier Wände fehlen, bricht alles zusammen“, erklärt Psychiaterin Evelyne Bachoc. Ein Sprayer hat ihre Praxis mit einem Porträt und dem Schriftzug „Liebe für Noailles“ getaggt – die hiesige Form, danke zu sagen. In Bachocs Sprechzimmer sitzt Iryna Mazur (38) blass und zusammengesunken auf der Couch. Sie ist aus der Ukraine geflüchtet, lebt mit ihrem tunesischen Ehemann und fünfjährigem Sohn seit fünf Jahren in Noailles, wie viele Einwanderer ohne Aufenthaltspapiere, die der Staat ihnen verweigert. Das multikulturelle Viertel mit den lebendigen Plätzen Cours Julien und La Plaine, umgeben von farbenfrohen Graffiti und Wandbildern, war ihnen zur neuen Heimat geworden.

Bachoc und 17 weitere Psychologen betreuen ehrenamtlich traumatisierte Délogés, Ausquartierte. „Die ersten fünf Monate“, erzählt Iryna, „hauste meine Familie zu dritt in einem Neun-Quadratmeter-Hotelzimmer“: ohne Kühlschrank, ohne Koch- und Waschgelegenheit, ohne persönliche Gegenstände. „Nur für ein paar Tage“ hieß es, als sie im winterkalten November 2018 binnen 15 Minuten vor die Tür gesetzt wurde. „,Die Statik wird geprüft‘, sagten die Feuerwehrleute, ,dann können Sie wieder rein.‘ Ich packte hastig ein paar Kleider für den Kleinen, mich und meinen Mann.“

Es sollten vier Monate vergehen, bis die beiden Eheleute ein zweites und letztes Mal, jeder für 20 Minuten, ihr altes Zuhause betreten durften. Wie in vielen zwangsgeräumten Wohnungen hatten Einbrecher die Wertgegenstände gestohlen und alles auf den Kopf gestellt. Die Eheleute leben jetzt weit weg vom alten Viertel, müssen früh raus, um 45 Minuten mit U-Bahn und Bus zur Schule zu kommen. Das stresst sie und das Kind.

Als die Räumbagger ausgeschaltet und die Verschütteten begraben waren, war es tagelang totenstill in den Straßen des sonst immer quirligen Noailles. Während die Stadtregierung weder kondolierte noch über Hilfsangebote informierte, bauten die Nachbarn geschockt, aber auch zunehmend zornig ein Fürsorgenetz auf, das bis heute trägt. Die Konzerthalle Le Molotov am oberen Ende der Rue d’Aubagne wurde zur Notanlaufstelle. Geschäftsführer Hazem El Moukkadem, ein ruhiger bärtiger Mann mit Schiebermütze – Typ: einfach machen – sammelte in der Woche nach der Katastrophe mehr als 10 000 Euro Spenden für Zwangsevakuierte bei Solidaritätskonzerten.

Das Molotov ist weiterhin Notanker für Noailles versprengte Bewohner: Wo abends gefeiert wird, ist tagsüber in der schwarzgestrichenen Bar vor der Bühne Sprechstunde für Hilfesuchende: Jeden Montag ab 14 Uhr ist jemand aus dem Psychologenteam vor Ort. Um 15 Uhr ist Sozialberatung zu Anträgen für Ersatzkleidung und anderes Lebensnotwendige.

Ab 17 Uhr kommen junge Juristen in feinem Zwirn aus den benachbarten Kanzleien und beraten Zwangsevakuierte in besonders verzwickter Lage persönlich – zum Beispiel Mael Chamberlein, der mit seiner kleinen Tochter Lenaïg geduldig auf einem Bistrostuhl wartet. Sein Appartement befand sich im fünften Stock des Nachbarhauses der zusammengestürzten Gebäude Nummer 63 und 65. Es wurde während der Bergungsarbeiten zur Hälfte abgetragen, damit es den Feuerwehrleuten nicht auf den Kopf fällt. Jetzt fordert die Bank jeden Monat Raten für eine Wohnung, die es gar nicht mehr gibt. Vergangene Woche hat ihre Anwältin erreicht, dass die Ratenzahlungen für die Phantomwohnung zwei Jahre lang ausgesetzt werden – bis gerichtlich geklärt ist, wer die Verantwortung übernimmt. Ein kleiner Etappensieg kurz vor dem Jahrestag des Unglücks.

Mit Marseiller Rechtsanwälten haben die Kollektive „5. November – Noailles in Wut, Noailles steht aufrecht“ und „Das Stadtzentrum gehört allen“ in monatelanger juristischer Detailarbeit eine Charta mit den Ansprüchen der Zwangsevakuierten ausgearbeitet. Mehr als 10 000 Marseiller Bürger unterschrieben die zugehörige Petition, woraufhin Bürgermeister Gaudin die Charta Anfang Juli ratifizieren musste. Auch das Recht der Zwangsevakuierten, in ihre Heimatviertel zurückzukehren, ist darin festgeschrieben.

Der Erhalt der über 200 Jahre alten Trois-­Fenêtres-Häuser im historischen Hafenviertel Noailles und die gesundheitsgefährdende Wohnsituation des ärmeren Teils der Marseiller Bevölkerung in den baufälligen Altbauten haben Gaudin bislang wenig interessiert. Dort hausen Einwandererfamilien, alleinerziehende Mütter, Künstler, Studierende. Verfallen lassen, abreißen, neu bauen für Besserverdienende sei seit Jahren die Gentrifizierungsstrategie Gaudins in den Marseiller Innenstadtvierteln, kritisiert Emmanuel Patris von „Das Stadtzentrum gehört allen“.

An einer blumengeschmückten Tafel nahe des Kapuzinermarktes frühstücken Aktivisten mit aus dem Viertel vertriebenen Eltern und Kindern gemeinsam in der Oktobersonne. Nachbarinnen wie Laura Spica (34), Musikerin und Anthropologin, sorgen dafür, dass das Zusammenleben auf den Plätzen unter- und oberhalb der vergitterten Unglücksstelle weitergeht. An diesem Sonntag dürfen die Kinder nach Leibeskräften auf die Trommeln der Sambagruppe Mûleketù hauen. „Gemeinsam Musik machen heilt – und laut sein macht Mut!“ lächelt sie und steckt den Kleinen noch geschwind Lärmschutzstöpsel in die Ohren.

Laura weiß, wovon sie spricht: Sie wohnt in einer Querstraße direkt neben der Unglücksstelle. Die Bewohner der Rue d’Aubagne Nummer 63 und 65 und der Rue Jan Roque winkten einander manchmal über den Hinterhof zu. Am 5. November um kurz nach 9 Uhr morgens drangen ein ohrenbetäubender Krach, den sie nie mehr vergessen wird, dann dichter Staub durch ihr Schlafzimmerfenster. Unter den Trümmern der beiden eingestürzten Häuser starben auch gute Bekannte.

In den Straßen von Noailles erzählen verwaschene Plakate von einem gemeinschaftlich bewältigten Krisenjahr. Ein schwarz-­weißes Blatt listet Notfalltelefonnummern auf für Krisentelefon, Kleiderkammer, kostenlose Waschmaschinennutzung bei Nachbarn. Aktuelle, professionell layoutete Plakate kündigen einen Architektenkongress über die Bedeutung der Drei-Fenster-Häuser für das Kulturerbe der Mittelmeerhafenstadt an – und laden anlässlich des Jahrestages zu einer Woche mit Debatten, kulturellen Aktivitäten in den Cafés am Cours Julien ein – und zu einem Demonstrationszug durchs Hafenviertel am Sonnabend.

Eine Stadt trauert und steht gemeinsam auf gegen die Missachtung menschlicher Grundrechte. Sogar die Fußballer von Olympique Marseille gedachten am Sonnabend beim Heimspiel gegen den OSC Lille der Toten in der Rue d’Aubagne und deren Angehöriger, die dieser Tage angereist sind, um verantwortungslose Haus- und Wohnungseigentümer wegen fahrlässiger Tötung zu verklagen. Die Ultras in der Fankurve würdigten auch das Engagement des „Kollektivs 5. November“ mit einer gigantischen Darstellung von deren Symbol: der kämpferisch hochgereckten Faust im großen roten Herzen.

Zur Sache

Streit um die Ursache

Acht Menschen kamen am 5. November 2018 bei dem Einsturz zweier alter Häuser im Zentrum Marseilles ums Leben. Über die Ursache des Unglücks wird seither gestritten: Während Anwohner vom schlechten Zustand der Gebäude berichteten und den Behörden Nachlässigkeit bei der Überprüfung der Sicherheit vorwarfen, sieht die Stadtverwaltung einen möglichen Zusammenhang des Einsturzes mit heftigen Regenfällen. In Marseille leben nach einem Gutachten von 2015 rund 100 000 Menschen in Unterkünften, die ihre Gesundheit oder sogar ihre Sicherheit gefährden. Deshalb wurde nach dem Einsturz massive Kritik an Bürgermeister Jean-Claude Gaudin laut.