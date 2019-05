Hubertus Heil (SPD), Bundesminister für Arbeit und Soziales, verteidigt das neue Konzept der SPD zur Grundrente. (Carsten Koall/dpa)

Gerade haben die Fraktionschefs von Union und SPD ihre koalitionäre Harmonie bekundet („Es läuft, es läuft, es läuft“), schon eskaliert der Streit um die Finanzierung der Grundrente. Große Ankündigungen von der SPD, maximale Empörung bei CDU und CSU. Ist das alles nur ein letztes Ballyhoo vor dem Wahlsonntag? Oder schlittert die Groko ins Verderben?

Wer den Streit in den vergangenen Tagen verfolgt hat, verbucht den aktuellen Showdown unter der Rubrik „Polit-Poker“. Die SPD will mit ihrer Version einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung die maximale sozialpolitische Rendite einfahren. Deshalb hat sie schnell wieder davon Abstand genommen, für die Finanzierung in die Sozialkassen zu greifen.

Mehr zum Thema Streit in der Koalition Union wirft SPD bei Grundrente Wahlkampfspielchen vor Im Endspurt des Europawahlkampfs legen die SPD-Minister Heil und Scholz ein Konzept zur ... mehr »

Und die Union bleibt beinhart bei ihrer Linie, einer Grundrente nur so zuzustimmen, wie sie im Koalitionsvertrag steht – ohne Bedürftigkeitsprüfung. Und nun? Vielleicht sollten sich die Kombattanten erst einmal darüber klar werden, unter welchen Bedingungen Bezieher kleinerer Renten von einer Aufstockung profitieren sollen und welche Behörde dies kontrollieren könnte. Das würde die Debatte versachlichen. Es ist noch ein weiter Weg bis zu irgendeiner Grundrente.