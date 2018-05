Trump verkündet via Twitter

Nordkorea lässt drei inhaftierte US-Bürger frei

Nach Angaben von US-Präsidenten Donald Trump sind am Mittwoch drei US-Bürger aus Gefangenschaft in Nordkorea entlassen worden. Das erklärte Trump via Twitter.