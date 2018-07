Der Verurteilte Ralf Wohlleben. (Andreas Gebert/dpa)

Der NSU-Helfer Ralf Wohlleben wird aus der Haft entlassen. Das teilte am Mittwoch eine Sprecher des Oberlandesgerichts München mit. Der Haftbefehl Wohllebens sei bereits am Dienstag aufgehoben worden. Es bestehe keine Gefahr, dass sich Ralf Wohlleben, der Waffen für den NSU beschafft hatte, durch Flucht dem Verfahren entziehen könne, heißt es in der Stellungnahme des Gerichts. Mit der Entscheidung folgte das Gericht der Einschätzung des Generalbundesanwalts in Karlsruhe, der eine Gefängnisstrafe für Wohlleben für nicht mehr erforderlich hielt.

In der vergangenen Woche war der 43-Jährige wegen Beihilfe zum Mord zu einer Haftstrafe von zehn Jahren verurteilt worden, hat davon aber bereits sechs Jahre und acht Moante abgesessen, nach dem Urteil der Vorwoche hätte er nur noch drei Jahre und vier Monate in Haft sitzen müssen. "Die verbleibende Straferwartung ist daher im konkreten Fall nicht mehr so hoch, um einen erhöhten Fluchtanreiz zu begründen", heißt es in der Stellungnahme des Oberlandesgerichtgs.

Bereits am Dienstag hatten der "Spiegel" und die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, dass die Anwälte des 43-Jährigen in der vergangenen Woche einen entsprechenden Antrag beim Gericht gestellt hatten.

In dem NSU-Prozess waren mehrere Beteiligte zu Haftstrafen verurteilt worden. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe muss lebenslänglich in Haft. (sei)