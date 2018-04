"Solidarität ist das, woran es am meisten fehlt in dieser globalisierten, neoliberalen, turbodigitalen Welt": Andrea Nahles auf dem Sonderparteitag in Wiesbaden (Reuters)

Mit 66,3 Prozent der Stimmen ist Andrea Nahles zur neuen SPD-Vorsitzenden gewählt worden. Nahles erhielt 414 der 624 gültigen Stimmen, Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange erhielt 172 Stimmen. Damit ist erstmals in der 155-jährigen Parteigeschichte eine Frau Parteivorsitzende. Nahles galt als Favoritin. In Parteikreisen wurde als Ziel für Nahles ein Ergebnis von 75 Prozent plus X genannt. Seit 1991 schnitt nur Oskar Lafontaine mit 62,5 Prozent bei der Wahl zum Parteivorsitzenden schlechter ab.

Mit kämpferischen Reden bewarben sich Andrea Nahles (47) und die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange (41) um das Amt der SPD-Vorsitzenden beworben.

Lange fordert Neuanfang

Simone Lange forderte in ihrer Bewerbungsrede einen linken Kurswechsel der SPD und mehr Demokratie. "Mich zu wählen, bedeutet Mut", sagte Lange. "Deutschland und Europa brauchen uns. Uns fehlt es an echter Erneuerung." "Ich bin heute eure Alternative für eine echte Erneuerung der SPD."

Plötzlich im Rampenlicht: Die Flensburger Oberbürgermeisterin Simone Lange tritt gegen Andrea Nahles an. (Reuters)

Lange kritisierte außerdem Hartz IV und kündigte erneut eine Entschuldigung bei Betroffenen an. "Schluss mit Wartenschlangen vor Sozialämtern. Schluss damit, dass wir unsere Schulen so aussehen lassen, wie sie aussehen", sagte Lange. "Eine starke Kanzlerin, die beseitigt nicht den Staat, sondern die Armut in unserem Land." Die SPD müsse die Ideologie des Marktradikalismus durchbrechen.

Die in der SPD emotionale geführte Debatte über die Agenda-Politik von Ex-Kanzler Gerhard Schröder sei keine "Vergangenheitsdebatte", denn Hartz IV sei für Millionen Menschen Alltag, sagte die Oberbürgermeisterin von Flensburg. Die SPD habe in Kauf genommen, dass heute Menschen arm seien, obwohl sie Arbeit hätten. "Und dafür möchte ich mich bei den Menschen, die es betrifft, entschuldigen."

Andrea Nahles trat in ihrer Bewerbungsrede gewohnt kämpferisch auf. Sie hob ihre Vergangenheit hervor. Nahles stammt aus einfachen Verhältnissen. "Vor 30 Jahren bin ich in die SPD eingetreten. Die erste in unserer Familie. Katholisch. Arbeiterkind. Mädchen. Land. Muss ich noch mehr sagen", sagte Nahles. Ihren Aufstieg verdanke sie einem Bildungssystem, das Chancengleichheit ermögliche. Viele Frauen kennen diese komische gläserne Decke, an die man immer wieder stößt." Diese gläserne Decke in der SPD werde nun durchbrochen – und offen bleiben.

Nahles wirbt für mehr Solidarität

Nahles warnte außerdem vor Rechtspopulisten. "Es geht um nichts weniger als um den Erhalt unserer eigenen Demokratie", sagte die einstige Juso-Chefin und Generalsekretärin ihrer Partei. "Die Rechten suchen nicht die Auseinandersetzung mit den Starken. Sie kämpfen gegen die Schwächsten", sagte sie mit Blick auf den AfD-Aufstieg in Deutschland. Es sei hochgefährlich, ihre Argumente nachzuplappern. "Diese Kräfte sind nicht das Volk, sie sind ein Angriff auf das Volk." Sie kritisierte auch den ungarischen Regierungschef Viktor Orbán.

Eine der Aufgaben für die Sozialdemokraten müsse sein, dass sie ein solidarischer Anwalt verunsicherter Bürger ist. Die SPD stehe für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. "Solidarität ist das, woran es am meisten fehlt in dieser globalisierten, neoliberalen, turbodigitalen Welt." Solidarität bedeute auch gebührenfreie Schulen und Unis - und in der Wirtschaft, dass der Wohlstandsgewinn allen zugute kommen müsse, betonte Nahles. "Wir müssen auch sagen, wie wir neue Jobs in strukturschwachen Regionen schaffen können."

Die Fraktionschefin im Bundestag forderte ebenso, härter gegen digitale Konzerne vorzugehen, die keine Steuern zahlen. "Während die Einzelhändler Steuern und Abgaben bei uns in den Städten zahlen, ausbilden, vor Ort Verantwortung übernehmen, dem Sportverein spenden, kann die Plattform die Gewinne in die nächste Steueroase abziehen", kritisierte Nahles. Die Regeln, die den digitalen Kapitalismus zu einer solidarischen Marktwirtschaft machen, müssen erst noch erfunden werden, sagte Nahles. "Wer, wenn nicht wir, sollte das tun?" Die SPD müsse die Partei sein, die einen solidarischen Ordnungsrahmen für die Digitalisierung schafft. Eine in Europa gerade diskutierte Idee ist ein neues Besteuerungssystem für Digitalkonzerne wie Google oder Amazon.

Die da oder die da? SPD-Delegierte aus Hannover haben die Plakate mit der Aufschrift "Liebe Delegierte! Schreibt Geschichte! Wählt Simone!" ein wenig abgewandelt. (Arne Dedert/dpa)

Konflikt in der SPD

Am Rande der Vorstellung von Nahles und Lange im Vorstand vor dem Sonderparteitag wurden von beiden Seiten Vorwürfe erhoben. Aus der SPD-Spitze hieß es, sie habe wiederholt gelogen, etwa bei Vorwürfen, sie werde bewusst benachteiligt bei der Vorstellung ihrer Kandidatur. Schließlich wurde beschlossen, dass sich beide 30 Minuten lang den 600 Delegierten vorstellen dürfen, Lange wird dabei als erste reden.

Lange versuche einen Konflikt, „die da oben, wir da unten“ zu inszenieren und neue Unruhe zu schaffen, hieß es aus Parteikreisen. Mit Spannung wurde das Wahlergebnis erwartet - Nahles ist bisher durch ihre mitunter polarisierende, den Konflikt nicht scheuende Art ohnehin kein Parteiliebling - auch bei den Bürgern. 2007 erzielte sie mit 74,8 Prozent bei der Wahl zur Vizevorsitzenden ihr bislang bestes Ergebnis.

Mehr zum Thema Wahl zur SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles' großer Tag Auf dem außerordentlichen Parteitag wird am Sonntag erstmals eine Frau zum Vorsitz gewählt. Andrea ... mehr »

Es ist in der Geschichte der Bundesrepublik erst die zweite Kampfkandidatur bei einem SPD-Bundesparteitag. Oskar Lafontaine hatte 1995, unterstützt von der damaligen Jusos-Chefin Nahles, den Vorsitzenden Rudolf Scharping gestürzt. Es wird erwartet, dass auch der frühere EU-Parlamentspräsident und Parteichef Schulz in Wiesbaden reden wird. Spannend dürfte dann werden, ob er sich kritisch äußern wird zum bisherigen Bremsen der großen Koalition bei Europa-Reformen.

Bei der Bundestagswahl waren die Sozialdemokraten auf 20,5 Prozent abgestürzt, gerade in Ostdeutschland ist die einstige linke Volkspartei von der rechtspopulistischen AfD überrundet worden. Nahles hat einen umfassenden Erneuerungsprozess versprochen, parallel zur Regierungsarbeit in der großen Koalition.

Die Parteispitze erhofft sich ein Aufbruchsignal. Von dem Delegiertentreffen müsse ein Startsignal ausgehen, „dass wir mit Volldampf in die Erneuerung gehen“, hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und Vize-Vorsitzende, Malu Dreyer, am Samstag gesagt. SPD-Vize Manuela Schwesig sagte: „Die SPD muss wieder stärker werden auf Bundesebene. Wir können uns mit den derzeitigen Umfragen nicht zufriedengeben.“

Es ist nach einem turbulenten Jahr der fünfte SPD-Parteitag in 13 Monaten. Nach dem unter großen Bauchschmerzen erfolgten Eintritt in die große Koalition war der umstrittene Vorsitzende Schulz zurückgetreten, kommissarisch übernahm SPD-Vize Olaf Scholz das Amt. (dpa/cah)

++ Zuletzt aktualisiert um 14.17 Uhr. ++