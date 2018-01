Symbolbild. Zu den großen Gewinnern des Haushaltsjahres 2017 gehören Bayern, Baden-Württemberg und Berlin. (dpa)

Bei sprudelnden Steuerquellen haben nur zwei Bundesländer das Haushaltsjahr mit einem Minus abgeschlossen: Bremen und Nordrhein-Westfalen. Das geht aus einer aktuellen Aufstellung des Bundesfinanzministeriums hervor. Danach lagen in Bremen die Einnahmen um 14,5 Millionen Euro unter den Ausgaben. In Nordrhein-Westfalen betrug das Minus im Haushalt Ende Dezember sogar 335,3 Millionen Euro. Zu den großen Gewinnern gehören – wenig überraschend – Bayern (plus 3,119 Milliarden Euro) und Baden-Württemberg (2,072 Milliarden), aber auch Berlin mit satten 2,168 Milliarden Euro. Niedersachsen liegt mit einem Plus von 856 Millionen Euro im Mittelfeld und knapp unter dem Bundesdurchschnitt von knapp 885 Millionen Euro. Hamburg wiederum liegt mit einem positiven Saldo von 959 Millionen Euro deutlich darüber.

Selbst das Saarland, neben Bremen anerkanntes Haushaltsnotlage-Land, konnte sich am Jahresende über 122 Millionen Euro Überschuss freuen. Interessant: In Bremen lagen die Einnahmen mit 5,49 Milliarden Euro deutlich höher als im Saarland (4,265 Milliarden). Dafür waren die Personalausgaben an der Weser mit 1,66 Milliarden Euro ebenfalls höher als an der Saar mit 1,53 Milliarden. Zur ganzen Wahrheit gehört aber auch, dass Bremen mit 584 Millionen Euro gut doppelt so viel investiert hat wie das Saarland (290 Millionen).

Bei der Verschuldung bleiben beide Länder Spitzenreiter; die jüngsten Zahlen des Bundesfinanzministeriums stammen von Ende September 2017. Im Saarland lag die Summe bei 13,7 Milliarden Euro, in Bremen gar bei 21,2 Milliarden. Pro Einwohner waren das hier deutlich mehr als 31.000 Euro.