Ein Mindestlohn für Azubis ist gerecht, findet Jürgen Hinrichs.

Es ist nur folgerichtig, wenn die Bundesregierung beschließt, Auszubildenden eine Mindestvergütung zu garantieren. Für Arbeitnehmer, die nicht mehr in der Lehre sind, wird dieses Instrument bereits angewandt, wenn auch noch nicht lange. Gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk, das hatte schon Friedrich Engels gefordert, und er hatte recht.

Dass Lehrjahre trotzdem nicht gleich Herrenjahre werden, versteht sich aus der Ausbildung heraus. Wer etwas lernt, in den wird investiert, das kann durchaus kosten, auch wenn es nicht wenige Unternehmen gibt, die ihre Azubis schlicht ausbeuten. Darum sind die Löhne für Lehrlinge in der Regel auch in Zukunft nicht so hoch, dass sie davon leben können. Ohne familiäre Unterstützung, einen Nebenjob oder staatliche Beihilfe geht es in diesen Fällen nicht.

Das Mindestentgelt hilft schon mal. Mehr noch wird aber der mittlerweile chronische Mangel an Nachwuchs dafür sorgen, dass Unternehmen ihre Lehrlinge vernünftig bezahlen. Die Qualität der Ausbildung, ein wertschätzendes Umfeld am Arbeitsplatz und das Geld – dieser Dreiklang wird darüber entscheiden, bei welchen Firmen die Bewerber anklopfen.