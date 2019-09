Und tschüss: Präsident Donald Trump (l) und sein Nationaler Sicherheitsberater John Bolton hatten mehr Differenzen als Gemeinsamkeiten. (Susan Walsh / dpa)

Dem kriegslüsternen Falken mit dem markanten Schnauzbart weinen in Washington nur wenige eine Träne nach. John Bolton hatte sich in den 17 Monaten als Nationaler Sicherheitsberater viele Feinde gemacht: Außenminister Mike Pompeo grinste hämisch, die Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats im Weißen Haus atmeten durch und in den Hauptstädten rund um die Welt knallten die Korken über den Rücktritt des Haudegens. Ein Mann, den viele mehr fürchteten als den erratischen Präsidenten.

Statt eine konsistente Strategie zwischen Außenministerium, Pentagon und Geheimdiensten zu koordinieren, kochte Bolton sein eigenes Süppchen. Das erklärt das Chaos der vergangenen Monate, das die US-Außenpolitik von Nordkorea über Iran bis hin nach Afghanistan prägte. Leider wird durch Boltons Rückzug nichts besser, denn nun ist Trump überzeugt, dass er selber sein bester Ratgeber ist. Die traditionellen Alliierten wussten schon nach dem Abgang der „Erwachsenen“ – Verteidigungsminister Jim Mattis, Außenminister Rex Tillerson und Sicherheitsberater H.R.McMaster – nicht, an wen sie sich wenden sollten. Künftig gibt es nur noch Trump allein.