Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Deutschland fordern jährlich über 356 000 Todesopfer. Neben dem medizinischen Aspekt sind auch die ökonomischen Folgen für die Volkswirtschaft enorm. Mit 46,4 Milliarden Euro verursachen Herz-Kreislauf-Erkrankungen die höchsten jährlichen Krankheitskosten. Studien haben gezeigt, dass bereits eine Senkung des kardiovaskulären Risikos um ein Prozent eine Kostenreduktion von über 40 Millionen Euro pro Jahr für das Gesundheitssystem bedeuten würde. Leider nehmen Risikofaktoren wie Fettleibigkeit, Diabetes mellitus und körperliche Inaktivität in Europa weiterhin zu statt ab. Inzwischen ist in Deutschland etwa jeder vierte Erwachsene fettleibig. Weniger als 48 Prozent sind regelmäßig körperlich aktiv.

Zudem wurde im Deutschen Herzbericht 2017 festgestellt, dass die Sterbeziffer bezüglich Herzinfarkten erstmals seit langem einen Anstieg verzeichnet. Da die medizinische Akutversorgung auf einem guten Niveau ist, sind sich Experten einig, dass vor allem durch nachhaltige Präventionsmaßnahmen Verbesserungen der Sterbeziffern erzielt werden können. Die neue Bundesregierung will den Bedarf an einer Ausweitung von Präventionsmaßnahmen erkannt haben. Begrüßenswert sind Festlegungen im Koalitionsvertrag, ein Konzept für eine „Nationale Reduktionsstrategie für Zucker, Fett und Salz in Fertigprodukten“ zu erarbeiten und künftig durch eine „verständliche und vergleichbare Lebensmittelkennzeichnung“ für mehr Transparenz für den Verbraucher zu sorgen. Allerdings hatte der Bundestag bereits 2015 eine solche Reduktionsstrategie auf den Weg bringen wollen. Das Unterfangen scheiterte am Einspruch des Wirtschaftsministeriums.

Dabei gibt es wirkungsvolle politische Maßnahmen, wie eine Steigerung des Mehrwertsteuersatzes für Softdrinks von derzeit 19 Prozent auf 29 Prozent und im Gegenzug eine Befreiung der Steuer auf gesunde Lebensmittel, wie Obst und Gemüse. Nach Berechnungen einer Studie der Universität Hamburg könnte durch steuerliche Maßnahmen allein eine Senkung des Anteils übergewichtiger Menschen um zehn Prozent erreicht werden. In Großbritannien wird seit April 2018 eine Herstellerabgabe auf stark zuckerhaltige Softdrinks erhoben. Positive Effekte sind bereits sichtbar, denn mehrere Unternehmen haben die Rezeptur ihrer Getränke angepasst und den Zuckergehalt deutlich gesenkt.

Die Förderung von Schul- und Freizeitsport ist ein weiterer wichtiger Aspekt zur Vorbeugung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Aufgrund der dramatischen Entwicklung im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen kann sich unsere Gesellschaft ein „Weiter so“ nicht leisten.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Vorsitzender der Projektgruppe Prävention der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und Vorstand der Stiftung „Bremer Herzen“. Der 57-Jährige ist seit 2006 Chefarzt am Herzzentrum im Klinikum Links der Weser.