Ein brennender Öltanker im Golf von Oman. (Uncredited)

Noch ist unklar, wer hinter den Explosionen in der Straße von Hormus steckt. Der US-Sicherheitsberater John Bolton hatte nach ähnlichen Vorfällen vor wenigen Wochen behauptet, der Iran habe den Persischen Golf mit Seeminen bestückt. Beweise dafür lieferte er nicht. Aber es passt zum sich stetig verschärfenden Ton zwischen den USA und dem Iran, zumal die jüngsten Attacken sich nur 14 Seemeilen von der iranischen Küste entfernt ereigneten. Allerdings bleibt die Frage offen, was der Iran von solch einem brandgefährlichen Angriff hätte.

Das einzig Handfeste an den Zwischenfällen sind die wirtschaftlichen Folgen: Der Ölpreis stieg stark an. Die Meerenge ist eine der wichtigsten Seestraßen der Welt, insbesondere für den Öltransport. Die iranische Regierung hatte in der Vergangenheit bereits damit gedroht, die Straße zu sperren, sollte der Streit um das Atomprogramm eskalieren. Und genau darauf steuern US-Präsident Trump und die das Regime immer weiter zu. Eine tatsächliche Blockade hätte gravierende Folgen für die Welt, besonders aber für den Iran. Die Explosionen sind in jedem Fall eine große Provokation. Fragt sich nur, von wem.