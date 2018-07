Horst Seehofer und Sebastian Kurz kündigten ein Treffen mit Italien für die nächste Woche an. (Hans Punz / dpa)

Österreich und Deutschland wollen in der Flüchtlingspolitik trotz aktueller Misstöne an einem Strang ziehen. Zusammen mit Italien solle die Mittelmeer-Route möglichst geschlossen werden, kündigte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Donnerstag nach einem Treffen mit Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Wien an.

Dazu solle es nächste Woche ein Treffen der Innenminister aus Deutschland, Österreich und Italien in Innsbruck geben. Seehofer machte zudem deutlich, dass der Asylkompromiss von CDU und CSU keine Nachteile für Österreich haben solle. "Wir werden weder jetzt noch in der Zukunft Österreich für Flüchtlinge verantwortlich machen, für das es nicht zuständig ist", sagte Seehofer. (dpa)