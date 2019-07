Im September finden Neuwahlen statt. Bis dahin können sich die 183 Parlamentarier austoben. (Hans Punz/APA/dpa)

Sieht man, wie das Volk im Zuschauerraum seiner Majestät Kaiser Robert Heinrich I. zujubelt, könnte man meinen, die Österreicher können mit ihrer Demokratie nicht viel anfangen. Allerdings handelt es sich bei „Wir sind Kaiser“ um eine Satiresendung des Österreichischen Rundfunks, bei ihrer Hauptfigur um den östereichischen Kabarettisten und Schauspieler Robert Palfrader.

Gut anderthalb Kilometer vom Großen Saal der Wiener Hofburg entfernt, wo die Fernsehsendung aufgezeichnet wird, spielt sich etwas ganz anderes ab: Im Nationalrat entfaltet sich das sogenannte freie Spiel der Kräfte, derzeit unterbrochen von der Sommerpause, demnächst gestoppt von Neuwahlen.

Seit dem Platzen der Koalition von ÖVP (Österreichische Volkspartei) und FPÖ (Freiheitliche Partei Österreichs) durch „Ibizagate“ und Ministerschwund (Rücktritt des Vizekanzlers Heinz-Christian Strache, Entlassung des Innenministers, Amtsniederlegung aller FPÖ-Kabinettsmitglieder) muss das Land mit einer Übergangsregierung vorliebnehmen. Bis September können sich die 183 Parlamentarier austoben, ungebremst von Regierungsbündnissen und Oppositionstaktik, von Gegenfinanzierung und praktischer Umsetzbarkeit.

Mehr zum Thema Historisch und brisant Kanzler- und Regierungssturz in Österreich Es war 16.14 Uhr. Die Mehrheit der Abgeordneten erhebt sich zur Abstimmung. Betretene Gesichter auf ... mehr »

In diesem politischen Vakuum scheint alles möglich. Kein Koalitionsvertrag engt den Handlungsspielraum ein, kein Regierungsprogramm weckt Erwartungen, die über kurz oder lang zu erfüllen sind. Jede Fraktion sucht sich Partner, um für die Abstimmung eine Mehrheit zu bilden. Vor allem für die Abgeordneten der ehemaligen Opposition ist das eine unverhoffte Chance. Die Sozialdemokraten (SPÖ) setzten ihren Willen bei der letzten Sitzung vor der Sommerpause in fast allen Beschlüssen durch.

Sind solche parlamentarische Freiheiten nicht Demokratie in Reinform? Schließlich haben die Wähler bei der Regierungsbildung kein Mitspracherecht und müssen verknusen, dass die Parteien mit ihren Stimmenanteilen machen, was sie wollen. Ein freies Spiel der Kräfte in Bremen hieße, alles haben: wechselnde Mehrheiten, Jamaika und Rot-Grün-Rot und Große Koalition. CDU, FDP und Grüne könnten gemeinsam das Personalvertretungsgesetz reformieren, Christ- und Sozialdemokraten den Bau des den Offshore-Terminal durchsetzen und so weiter.

Oder gleich ganz radikal: Die 84 Bürgerschaftsabgeordneten suchen frei von Koalitions- und von Fraktionszwängen nach Lösungen, nur ihrem Gewissen und Sachverstand verpflichtet. Nicht von ungefähr wächst mit den Mitgliederverlusten der Volksparteien die Zahl freier Wählergruppen, die ausdrücklich keine Partei sein und werden wollen. Vor allem auf Kommunalebene schießen sie wie Pilze aus der Bürgermitte und nehmen für sich in Anspruch, besonders praktische Politik zu machen, nämlich ohne störende Leitlinien und Parteiprogrammatik.

In Bremen plante der einstige Bürgerschaftsabgeordnete (für die Grüne Liste) Olaf Dinné mit einer gemeinsamen Liste verschiedener Bürgerinitiativen zur Bürgerschaftswahl anzutreten, kandidierte dann aber für die „Freien Wähler“. Der Rat der Stadt Freiburg besteht aus 48 Mitgliedern in 16 Gruppierungen.

Tut das der politischen Arbeit gut? Eher nicht, es begünstigt das Zerstäuben von Verantwortung, weil keiner mehr durchblickt, wer eigentlich für was steht und wer mit wem was beschlossen hat. Sind es Erfolge, brüsten sich die entsprechenden Mehrheitsbeschaffer meist damit; bei Misserfolgen dagegen müssen die Bürger in der Regel selbst recherchieren, wer wozu seine Hand gehoben hat. Verantwortungslosigkeit hat sich auch in Österreich Bahn gebrochen: Die Beschlüsse, die im Juni durch den Nationalrat gepeitscht wurden, lösten Ausgaben in Höhe von etwa einer Milliarde Euro aus, heißt es. Schließlich war da keiner, der bremsen musste, weil er es ausbaden wird.

Pensionserhöhungen, Steuerbefreiungen und Zuschüsse

Finanzminister Eduard Müller, als Beamter seit fünf Wochen Mitglied der sogenannten Expertenregierung, „zeigt sich wegen höherer Ausgaben besorgt“, berichtet die „Wiener Zeitung“. Dabei ist das nichts gegen das freie Klotzen der österreichischen Kräfte im Jahr 2008.

Vier Tage vor der Wahl wurde in 19 Stunden über Pensionserhöhungen, Steuerbefreiungen und Zuschüsse abgestimmt, kurz: über „Wahlzuckerl“. Mit wechselnden Mehrheiten wurden laut österreichischem „Kurier“ Ausgaben in Höhe von mehr als vier Milliarden Euro im Jahr ausgelöst.

HC Strache hatte übrigens eine Audienz beim Kaiser, vor zehn Jahren. Rudolf Heinrich I. stellte fest, dass Straches „Chi rechts ausfranst“ und bemühte sich mithilfe einer Klangschale, „seine Mitte zu finden“. Vergebens, wie sich zeigen sollte.