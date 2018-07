In der Bürgerschaft gibt es parteiübergreifend die Hoffnung, dass es zu einem Gerichtsverfahren gegen die Öztürks kommt. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Bremer Staatsanwaltschaft hat sich festgelegt: Anfang August soll feststehen, ob sich der Bürgerschaftsabgeordnete Patrick Öztürk und sein Vater Selim wegen des Bremerhavener Sozialbetrugsskandals vor Gericht verantworten müssen. Das Ermittlungsverfahren gegen die beiden mutmaßlichen Hauptakteure steht unmittelbar vor dem Abschluss.

Die Bürgerschaftsparteien begrüßen die Ankündigung. Dort hofft man, dass es nach der politischen Aufarbeitung des Falles durch den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss (PUA) jetzt auch zu einer strafrechtlichen Bewältigung kommt. Gegen Vater und Sohn Öztürk ist seit November 2015 intensiv ermittelt worden.

Der Verdacht: Beihilfe zum gewerbsmäßigen Betrug. Die beiden Beschuldigten sollen zwischen 2013 und 2016 in der Seestadt ein System zur Ausplünderung der Sozialkassen betrieben haben. Zu dieser Bewertung war im vergangenen Jahr bereits der PUA gelangt. Demnach dienten den Öztürks zwei von ihnen beherrschte Vereine als Instrument für einen millionenschweren Betrug zulasten der Sozialkassen.

Die "Agentur für Beschäftigung und Integration" (ABI) und die "Gesellschaft für Familie und Gender Mainstreaming" (GFGM) statteten zugewanderte Osteuropäer zum Schein mit niedrig dotierten Arbeitsverträgen aus, die zu aufstockenden Sozialleistungen durch das Jobcenter Bremerhaven berechtigten. Einen Teil dieser Beträge lieferten die Migranten bei ABI und GFGM wieder ab.

Schaden für die öffentliche Hand: rund 6,4 Millionen Euro. Auch mit Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung wurde Schindluder getrieben, so die Erkenntnisse aus dem PUA-Abschlussbericht. Allerdings sind die Feststellungen eines parlamentarischen Gremiums etwas anderes als eine strafrechtliche Würdigung der Fakten durch ein Gericht.

Die steht nun möglicherweise bevor, falls sich die Staatsanwaltschaft entscheidet, Anklage gegen die Öztürks zu erheben. Seit über zweieinhalb Jahren hatte eine Ermittlerin, die für ihre Arbeit von anderen Fällen freigestellt war, unter anderem rund 900 Fallakten von Osteuropäern studiert. Diese Fülle von Beweismaterial ist nach den Worten von Behördensprecherin Claudia Kück einer der Gründe, warum das Ermittlungsverfahren so viel Zeit in Anspruch genommen hat. "Wir können die Vorgänge nicht so summarisch bewerten wie ein Untersuchungsausschuss, auch wenn dessen Arbeit für uns durchaus hilfreich war", so Kück.

"Mit hoher krimineller Energie"

In der Bürgerschaft gibt es parteiübergreifend die Hoffnung, dass es zu einem Gerichtsverfahren gegen die Öztürks kommt – auch in der SPD, deren Fraktion Patrick Öztürk im Oktober 2016 freiwillig verlassen hatte, um seinem Rauswurf zuvorzukommen. Der Abgeordnete Klaus Möhle, der dem PUA angehörte, empfindet für Selim und Patrick Öztürk nur noch Verachtung.

"Ich hoffe, dass die für ihre schändlichen Taten bestraft werden", sagt Möhle. Durch Zeugenbefragungen sei im Untersuchungsausschuss sehr deutlich geworden, dass Vater und Sohn "mit hoher krimineller Energie" zu Werke gegangen seien. Auch für Thomas vom Bruch, den CDU-Obmann im PUA, gibt es "überdeutliche Anzeichen dafür, dass strafwürdiges Verhalten stattgefunden hat".

Vom Bruch wünscht sich "eine zügige Bearbeitung durch die Justiz", möchte aber den Eindruck vermeiden, dass die Politik in dieser Hinsicht Druck ausübt und mehr Tempo von der Staatsanwaltschaft verlangt. Das ist auch die Linie von Hauke Hilz (FDP). Es sei "richtig, wenn die Staatsanwaltschaft sich die nötige Zeit nimmt, um ein ordentliches Verfahren vorzubereiten", so Hilz (FDP).

Gründlichkeit vor Schnelligkeit: So muss es auch aus Sicht von Mustafa Öztürk (Grüne) sein. Er gehe davon aus, "dass diejenigen, die den massenhaften Betrug in Bremerhaven verschuldet haben, zur Rechenschaft gezogen werden können". Von den Linken war am Wochenende keine Stellungnahme zu erhalten. Ohne Konsequenzen wird der Betrugsskandal für den früheren Bremerhavener Sozialdezernenten Klaus Rosche bleiben.

Der PUA hatte seiner Behörde eine Mitschuld an dem finanziellen Schaden für die öffentliche Hand zugewiesen, weil sie dem Treiben der beiden Öztürk-Vereine viel zu lange untätig gegenübergestanden habe. Die Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung hat allerdings Mitte Juni entschieden, Rosche dafür nicht disziplinarrechtlich zu belangen.