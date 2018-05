Das fängt ja gut an. Andrea Nahles gegen Angela Merkel in der Teilzeit-Frage, Olaf Scholz gegen Ursula von der Leyen in Sachen Wehretat – koalitionsinterner Schlagabtausch auf offener Bühne. Die Haushaltsdebatte verläuft anders als gewohnt. Das traditionelle Muster für diese große Aussprache: Die Koalitionäre stehen fest zusammen, um die Attacken der Opposition zu parieren.

Die Streitereien gleich zu Beginn der neuen Groko zeigen das Dilemma der SPD: Sie will einerseits regieren, andererseits aber auch ein bisschen Opposition sein, um sich zu profilieren. Ein Spagat, der auf Dauer nicht funktionieren kann. Das zeigt sich im Haushalt. Die Finanzplanung von SPD-Mann Scholz hätte auch seinem CDU-Vorgänger Wolfgang Schäuble zur Ehre gereicht. Teile der Partei kritisieren bereits, es fehle die ­sozialdemokratische Handschrift im Etat.

Die Kanzlerin macht zudem in gewohnter Manier ihrem Koalitionspartner das Leben schwer. Sie verbucht SPD-Themen wie mehr Geld für die Schulen und mehr Wohnungsbau auf das Konto der Union. So legt die erste Generaldebatte nahe, wie sich diese Koalition durch die Legislaturperiode schleppen wird – und wie schwer es der SPD fallen wird, sich in ihr zu behaupten.