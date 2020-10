Arbeiter entladen eine Ladung Nahrungsmittelhilfe des Welternährungsprogramms (WFP) in der somalischen Hauptstadt Mogadischu. (Uncredited /AP /dpa)

Der Nobelpreis für das Welternährungsprogramm WFP ist eine Entscheidung aus der Rubrik „kann man machen“. Keine Frage: Die Arbeit dieser UN-Organisation ist oft sinnstiftend, wenn auch nicht immer, denn permanente Hilfe kann die Selbsthilfe lähmen. Klar ist aber auch, der Kampf gegen Hunger ist eine wichtige Vorstufe für Frieden.

Doch man hätte sich eine mutigere Entscheidung gewünscht. Die WHO als Preisträgerin wäre eine gewesen, für ihren Kampf gegen Corona und für den Mut, sich den Drohungen von Donald Trump zu widersetzen, der die US-Gelder für sie einfror. Manche hätten Greta Thunberg den Preis gegönnt.

Gewiss hat „Fridays for Future“ den Klimaschutz populär gemacht, doch die Rigorosität der Bewegung steht dagegen. Auch eine Verleihung an Joshua Wong in Hongkong oder an den russischen Dissidenten Alexej Nawalny wäre eine klare Botschaft gewesen.

Vielleicht hatte das Osloer Komitee Angst vor der eigenen Courage. Einige frühere Preisträger waren umstritten, etwa Barack Obama oder die EU. Und Äthiopiens Präsident Abiy Ahmed, der 2019 den Preis bekam, wird heute kritisch gesehen.