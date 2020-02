Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seiner Eröffnungsrede der Münchner Sicherheitskonferenz. (Sven Hoppe)

So deutlich, so entschieden ist er als Außenminister nie gewesen: Frank-Walter Steinmeier geißelt den Bruch des Völkerrechts durch die russische Annexion der Krim und die gewaltsame Verschiebung von Grenzen in Europa. Und er fordert höhere Verteidigungsausgaben Deutschlands: Das Nato-Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts sei okay. Als Staatsoberhaupt nutzt der Sozialdemokrat jetzt eine Beinfreiheit, die seine Partei keinem ihrer Minister zugesteht.

Man darf gespannt sein, wie sich das in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik niederschlägt. Zum Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) meldete sich auch Grünen-Chefin Annalena Baerbock deutlich zu Wort: Europa müsse für seine eigene Sicherheit sorgen, seine Markt- und Finanzmacht offensiv nutzen, sich von den USA emanzipieren – was auch eine engere Rüstungskooperation einschließe. Gleichzeitig will sie allerdings jene Staaten mit Sanktionen belegen, die weiter Waffen an Bürgerkriegsparteien in Libyen liefern. Dabei stöhnt unser wichtigster europäischer Partner ja schon wegen der Jemen-Klausel, welche die SPD im Koalitionsvertrag verankert hat.

Die MSC wälzt die weltpolitische Lage unter dem sperrigen Begriff „Westlessness“. Gemeint ist „ein weitverbreitetes Unbehagen angesichts wachsender Unsicherheit über die Zukunft und Bestimmung des Westens“, erklären die Organisatoren. Deren Chef Wolfgang Ischinger, ehemaliger Spitzendiplomat, wird deutlicher: Er sei zutiefst aufgewühlt über das unverzeihliche Versagen der internationalen Gemeinschaft in Syrien.

Zu Recht: Die russische Luftwaffe bombardiert an der Seite von Diktator Assad Schulen und Krankenhäuser; Nato-Partner Türkei paktiert mit aufständischen Islamisten und bekämpft Kurden, die wiederum die Hauptlast des Krieges gegen den terroristischen IS tragen; die USA lassen sie aber hängen und sind das Gegenteil einer Ordnungsmacht, während die deutsche Luftwaffe alles schön von oben fotografiert.

Die Widersprüche westlicher Sicherheitspolitik

Dabei ist Syrien quasi nur das Brennglas, unter dem die Widersprüche westlicher Sicherheitspolitik besonders deutlich werden. Der Krisenbogen reicht von Libyen (Frankreich und Russland unterstützen eine Seite, die Türkei die andere) über Jemen, Irak, Iran bis nach Afghanistan und Kaschmir. Dann beginnt der Machtbereich der dritten Weltmacht China mit ihren ganz eigenen Interessen.

Und Europa? Muss sich erst einmal darauf verständigen, künftig außenpolitische Entscheidungen auch mehrheitlich und nicht mehr nur einstimmig zu treffen. Zumindest hier sind sich Deutschlands einschlägige Politiker einig. Aber an diesem Sonntag sprechen in München erst einmal Russlands Außenminister Lawrow und sein türkischer Kollege Cavasoglu über die Lage in Syrien. Der Westen ist da ganz fern.