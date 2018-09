Kommentar über Donald Trump

Ohne die USA

Thomas Spang

Donald Trump isoliert die USA in der Weltpolitik. Bei der UN-Vollversammlung in New York wird dieser Prozess besonders deutlich, meint unser US-Korrespondent Thomas Spang.