Wladimir Putin (r), Präsident von Russland, und Nikol Pashinjan, Ministerpräsident von Armenien. (dpa)

Als in Armenien die „samtene Revolution“ ausgerufen wurde, ließ es sich aus westlicher Distanz noch auf die Ukraine verweisen: „Und was hat es gebracht: Im Effekt kamen die Russen und holten sich die Krim.“ Im Kaukasus müssen die Russen gar nicht erst kommen, sie sind schon da, ja, sie garantieren den Frieden dieses Binnenlandes, das auch noch an den Iran und an Georgien grenzt, gegenüber den Nachbarn Türkei und Aserbaidschan.

Ein Streitpunkt ist der junge Staat Bergkarabach, der aufgrund eines Beschlusses von Stalin zu Aserbaid­schan gehörte. Weil ihn auch Armenien gegen Ende der Sowjetunion für sich beanspruchte, kam es 1988 zu einem Krieg zwischen beiden Ländern. 30.000 Menschen wurden getötet. Gegenüber der Türkei geht es um den Völkermord von 1915, Auslöser von Tod und Vertreibung, von wirtschaftlichem Niedergang und einer nie mehr versiegenden Auswanderung von knapp 40.000 jungen Menschen pro Jahr aus einem Land mit nur drei Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern.

Für Russland ist Armenien Militärbasis gegen die Türkei. An der Grenze tun russische und armenische Soldaten gemeinsam Dienst. Erdbeben und kriegerische Auseinandersetzungen haben dazu geführt, dass heute mindestens 30 Prozent (laut Weltbank sogar 60 bis 70 Prozent) der Armenier arm sind.

Mehr zum Thema Machtwechsel in Eriwan Armenischer Protestführer zum neuen Regierungschef gewählt Zehntausende Armenier folgten seinem Ruf, auf die Straße zu gehen - nun hat der Oppositionelle ... mehr »

Putin blieb neutral, als die Proteste vor ein paar Wochen, kurz vor dem Gedenktag zum Völkermord am 24. April, im Rahmen der Wahlen des Premierministers begannen. Die Protestierenden richteten sich vor allem gegen Wahlbeeinflussung. Landesweit bekannte Oligarchen kauften Wählerstimmen gegen Geld oder Smartphones. Verführerisch in einem Land mit einem Durchschnittseinkommen von 370 Euro im Monat (2013). Und sind nicht russische und armenische Oligarchen befreundet, gar verschwägert?

Der offene Protest kam nicht überraschend, es gab ihn auch schon vor zwei Jahren. Damals konnte er noch gewaltsam unterdrückt werden, jetzt nicht mehr. In ganz Armenien war im April die Bevölkerung dem Aufruf zur friedlichen „samtenen Revolution“ gefolgt. Am 8. Mai wählte das Parlament den 42-jährigen Kandidaten der Oppositionspartei, Nicol Paschinjan, der den Protest angeführt und ihm sein Gesicht gegeben hatte, zum Premierminister.

Wie wird es weitergehen? Fast unmittelbar nach seiner Wahl reiste Paschinjan in die Krisenrepublik Bergkarabach und nach Russland. Das ist beruhigend: Ohne Russlands Neutralität und ohne eine Befriedung Bergkarabachs wird es wenig Chancen für einen erfolgreichen Kampf gegen die Oligarchen geben, keinen wirtschaftlichen Aufschwung und auch keine Demokratie.

politik(at)weser-kurier.de

Zur Person

Unsere Gastautorin Bärbel Kühn ist Vorsitzende des Sprachenrats Bremen. Im Auftrag des Europäischen Sprachenzentrums des Europarats in Graz führte sie Anfang Mai in Armenien einen Workshop für Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer durch.