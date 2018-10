Bisher ist es so, dass die Mietpreisbremse eine maximale Erhöhung der Miete von zehn Prozent über dem ortsüblichen Mietspiegel vorsieht. (Silas Stein/dpa)

Die Mietpreisbremse ist so ein Gesetz aus der Kategorie nett gemeint, aber völlig an der Realität vorbei. Leider betrifft das auch die geplante Reform, die zwar einige Ergänzungen vorsieht, aber sich vor einem dringend notwendigen Eingriff drückt.

Bisher ist es so, dass die Mietpreisbremse eine maximale Erhöhung der Miete von zehn Prozent über dem ortsüblichen Mietspiegel vorsieht. Gebremst wurde dadurch aber nichts, Vermieter schlugen stattdessen einfach zehn ­Prozent drauf. Und der Mietspiegel steigt weiter, obwohl es in manchen Städten bereits irrwitzig hohe Mieten gibt. Mehr Transparenz oder eine Kappungsgrenze, wie sie die Reform vorsieht, sind als Bremsmechanismen wirkungslos, solange die Nachfrage das Angebot so deutlich übersteigt. Zumal viele Mieter jeden Kompromiss eingehen, weil sie befürchten, sonst gar keine Wohnung zu finden.

Das alles ist nicht mehr zumutbar. Jetzt muss es einen befristeten Stopp von Erhöhungen geben, bei denen der ortsübliche Satz die Obergrenze bildet: keine Zehn-Prozent-Regel mehr, stattdessen Strafen für Vermieter, die sich nicht an die Obergrenze halten. Es braucht eine Atempause für Mieter, während die Politik den Wohnungsbau ankurbelt. Von allein wird sich dieser Markt nicht regulieren.