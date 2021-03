Seiko Hashimoto (rechts), Präsidentin des Organisationskomitees, hört zu, während Thomas Bach spricht. (Du Xiaoyi / dpa)

Die Frage ist so präzise wie einfach zu formulieren: Sollen die verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio stattfinden, ja oder nein? Um ehrlich zu sein: Als Antwort schiebt sich ein Jein in den Vordergrund. Schwer zu verdrängender Gedanke: Ein Ja oder Nein ist möglich, aber sinnlos. Dabei bräuchte man sich nicht einmal auf das Glaskugel-Argument zurückziehen, dass jetzt doch noch niemand vorhersagen kann, wie die Corona-Lage in knapp einem halben Jahr sein wird.

So hoch das Risiko bei Austragung, so hoch die Schäden bei Absage. Die beschränken sich bei Weitem nicht nur auf die wirtschaftlichen Konsequenzen für den japanischen Steuerzahler oder all die Sportorganisationen, die in einer Art Nahrungskette mehr oder weniger davon abbekommen, was das Internationale Olympische Komitee mit seinem Premiumprodukt einnimmt. Im Olympiazyklus 2013 bis 2016 hatte der Umsatz des IOC bei umgerechnet rund 4,7 Milliarden Euro gelegen. Die schwerer zu bemessenden Folgen für Sport und Sportler hätten bei einem Tokio-Aus mit dem Wegfall einer Bühne zu tun. Keine Bühne, keine Chance, sich ins Licht zu stellen. Für ein neues Publikum, für neue Förderer, für neue Mitglieder. Für junge Menschen kann Olympia einen Glanz verströmen. Kann anziehen, begeistern, motivieren; kann Zielstrebigkeit, Selbstbewusstsein und Körpererfahrung stärken – und so einen gewissen gesellschaftlichen Gewinn bringen.

Bei einer Zuspitzung auf die Frage Geld oder Leben steht selbstredend die Gesundheit an oberster Stelle. Darauf basieren ja wohl die aktuellen Planungen und Konzepte der Ausrichter. Es läuft nach derzeitigem Stand auf eine Großveranstaltung hinaus, die eine gewisse Labor-Atmosphäre bekommt. Vielleicht sind nur japanische Zuschauer zugelassen, vielleicht gar keine. Das Bild vom Völker verbindenden Treffen der Weltjugend würde kaum noch zu erkennen sein. Aber immerhin: Es wird alles versucht, das irgendwie hinzukriegen. Es muss Gründe haben, warum vielerorts trotzdem so skeptisch oder kritisch draufgeschaut wird. Nicht nur in den aus Japan überlieferten Umfragen, die einhergehen mit etlichen „NOlympias“ bei Volksentscheiden, hierzulande und anderswo. Auch genügend Sportler haben sich schon olympiakritisch oder Tokio-skeptisch geäußert.

Denn was ist Olympia mittlerweile? Ein Magnet für die Jugend der Welt, ja, das immer noch. Aber eben auch benutzt worden, um nicht zu sagen, geschröpft worden für kommerzielle, wirtschaftliche, politische Interessen. Überladen und überhöht, zunehmend entfremdet von der Basis der Sportler und -fans.

Wo Olympia draufsteht, sind auch die bekannten Nebenwirkungen Doping oder Korruption drin. Das alles ist nicht allein die Schuld von Thomas Bach und der obersten IOC-Riege, das wäre unfair. Aber dass die IOC-Führung nichts zu tun hat mit dem ramponierten Image, wäre merkwürdig. Dass die Tokio-Spiele in die Hitze-Wochen gelegt wurden und der Organisationschef nach einer frauenfeindlichen Äußerung zurücktreten musste, hat das Image nicht eben aufpoliert. Beobachter vermuten, dass Japans Machthaber sich nicht die Blöße geben wollen, die Sommerspiele im eigenen Land abzusagen – um ein halbes Jahr später Winterspiele in China verfolgen zu müssen. Klingt nach Machtspielen auf dem Rücken von Sportlern und einem Olympia-um-jeden-Preis-Denken.

Man fühlt sich ein wenig an die hitzige Debatte rund um den Profifußball vor knapp einem Jahr erinnert. Dass er auf Basis von Geisterspielen weitermachen durfte, hat nach Lage der Dinge niemandem geschadet. Im Sog des Fußballs half das auch anderen Sportarten, auf den Beinen zu bleiben.

Dass der Profifußball damit eine breite gesellschaftliche Anerkennung bekommen und seinen angeschlagenen Ruf aufgebessert hat, lässt sich aber auch nicht erkennen. Dazu ist zu viel passiert, schon vor Corona, und auch während der Pandemie. Es mag eine romantische Vorstellung sein, aber man darf wohl behaupten: Hätte Olympia noch mehr von dem, was es einmal war – ein Leuchtturm für die Sportjugend – würde es leichter fallen zu rufen: Ja, seht zu, dass ihr die Spiele irgendwie hinkriegt, alle drücken die Daumen.