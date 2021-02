Der US-Konzern Amazon betreibt mit Amazon Fresh seinen eigenen Lebensmittellieferdienst an. (Monika Skolimowska /dpa)

Für die „Wirtschaftswoche“ gehört der Online-Lebensmittelhandel zu den Gewinnern der Corona-Krise. Die Gründe liegen auf der Hand: Wer Begegnungen mit anderen Kunden im Supermarkt scheut oder keine Lust hat, sich anzustellen, wenn kleine Geschäfte weniger Kunden einlassen, lässt sich die Lebensmittel an die Tür bringen. Vor wenigen Wochen berichtete das Magazin: „In den vergangenen drei Monaten kauften die Bundesbürger nach den Zahlen des E-Commerce-Bundesverbandes Bevh fast doppelt so viel an Nudeln, Fleisch, Obst und Gemüse im Internet wie ein Jahr zuvor. Ein Milliardenmarkt entsteht – und viele wollen ein Stück davon abhaben.“

Den deutschen Online-Handel kennzeichne, dass wohl in keinem anderen Segment „so intensiv experimentiert, so kontrovers diskutiert wird wie bei E-Food“, stellte das Online-Handelsmagazin der EHI Retail Institute GmbH (ehemals Eurohandelsinstitut) im Herbst fest. Zu den Problemen, für die weiterhin nach Lösungen gesucht werden, zählt laut EHI-Magazin eine angemessen (Lager-)Logistik. „Flexible und schnelle Lösungen in der Logistik sind nicht wirtschaftlich. Wirtschaftliche Lösungen sind nicht schnell und nicht flexibel“, so zitiert das Magazin einen Experten. Als weitere „Barriere im E-Food-Markt“ identifiziert das EHI „die mangelnde Bereitschaft der Kunden, für die Anlieferung ein ,Extra' zu zahlen“.

Hohe Ansprüche

Die Konsumenten seien nicht nur anspruchsvoll, was Frische, Qualität, Regionalität und Auswahl betreffe, wird die Strategie- und Managementberatung Oliver Wyman zitiert. „Soziale Verantwortung und damit faire Bezahlung der Mitarbeiter und Umweltbewusstsein in Sachen Verpackung nehmen für die Konsumenten stark an Bedeutung zu.“ Ob sich Kunden dafür oder dagegen entschieden, Lebensmitteln online zu ordern, hänge vor allem von kundenfreundlichen Lieferzeiten, Liefergebühren sowie Bestell- und Lieferprozessen ab.

Neben Rewe und Edeka, die ihre Lieferservices in den vergangenen Monaten ausgebaut haben, drängen laut „Wirtschaftswoche“ neue Anbieter auf den Markt. Dazu zählen Knuspr.de, die deutsche Tochter des tschechischen Online-Lebensmittelhändler Rholik, und der Lieferdienst Gorillas.

Das Geschäftsmodell: Das Start-up deckt mit einer Vielzahl von Boten kleinere Bezirke ab, die innerhalb von rund zehn Minuten Waren aus einem bestimmten Sortiment und eigenen Lagern ausliefern. Die Kunden ordern per App. Das ist bislang in Teilen Berlins, Hamburgs und Kölns möglich. Das Start-up, heißt es in dem Artikel, „konnte gerade erst bei Investoren rund 36 Millionen Euro für seine weitere Expansion einsammeln“.

Als große Herausforderung wird auch hier die sogenannte letzte Meile angesehen, die letzten Meter bis zur Wohnungstür des Kunden. „Erst bei Einkäufen von 80 Euro oder mehr rechne sich die aufwendige Zustellung wirklich, heißt es in der Branche“, berichtet die „Wirtschaftswoche“. Und weiter: „Deshalb sehen viele Händler die Online-Angebote aktuell eher als Investitionen in die Zukunft und als Kundenservice.“