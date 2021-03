Polnische Pendler warten in Frankfurt (Oder) auf einen Corona-Test. (Patrick Pleul/DPA)

Die Zahl der Corona-Neuinfizierten wächst in Polen dramatisch an – zuletzt von rund 25.000 auf über 27.000 innerhalb von 24 Stunden. Das ist höchste Zahl seit März 2020. Ambulanzen fahren oft von einem Spital zum nächsten – auf der Suche nach einem freien Bett.

Am schlimmsten betroffen ist die Region Masowien mit ihrer Hauptstadt Warschau. Um hier neue Betten und insbesondere qualifiziertes medizinisches Personal für die Intensivstationen zu gewinnen, wurde nicht nur im Nationalstadion ein gigantisches Not-Spital eingerichtet, unlängst kam auch die Anweisung, das Institut für Tuberkulose und Lungenkrankheiten in die Covid-Notfallversorgung mit einzubeziehen. Doch dort ringt Professor Tadeusz Orłowski mit den Händen: „Ich muss jetzt bei 90 unserer Patienten die längst geplanten Operationen absagen“, klagt er. „In ganz Masowien gibt es keine andere Klinik, in der diese Operationen durchgeführt werden.“

Das Robert-Koch-Institut in Berlin hat Polen daher nun vom Risiko- zum Hochinzidenz-Gebiet hochgestuft. Dies hat Folgen für die Ausreise aus Polen nach Deutschland: Jeder muss bereits an der Grenze einen Negativtest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für Pendler, die im Nachbarland arbeiten, wohnen, studieren oder eine Ausbildung machen, gelten Ausnahmeregeln. Doch auch sie müssen alle paar Tage einen aktuellen, negativen Test nachweisen können. Inzwischen forderte die Stettiner Pendler-Bürgerinitiative „Freie Grenzen-Wolne Granice“ Deutschland auf, die Kosten für die Tests ganz oder zumindest teilweise zu übernehmen, da diese mit der Zeit doch zu einem erheblichen Kostenfaktor würden.

Britische Virus-Variante breitet sich rasant aus

Dass die Lage in Polen so sehr eskalieren konnte, hat mit der britischen Virus-Variante zu tun. Als andere Staaten an Weihnachten 2020 bereits die Grenze für Reisende aus Großbritannien weitgehend sperrten oder aber noch im Flughafen Massentests durchführten, ließ Polen die Heimkehrer aus Großbritannien einfach so ins Land. Rund um die Feiertage landeten in Polen zum Teil 200 Flieger pro Tag aus Großbritannien. Heute macht die britische Mutante des Corona-Virus, die weitaus ansteckender ist als das ursprüngliche Virus und dessen Krankheitsverlauf zum Teil auch schwerer ist, rund 70 bis 80 Prozent aller Covid-19-Krankheitsfälle in Polen aus.

Mit einem erneuten landesweiten Lockdown will Polens Regierung die schwierige Lage in den Griff bekommen. Einzelhandelsläden wie auch die großen Malls sind wieder geschlossen, offen haben nur Apotheken, Drogerien und Lebensmittelläden. Auch Kinos und Theater sind wieder zu, Galerien und Museen, Schwimmbäder und Fitnessstudios ebenso. Kinder der Klassen 1-3 können nicht mehr in die Schulen gehen und müssen wie die älteren Jahrgänge auf Fernunterricht umstellen.

Doch der Protest gegen die erneuten Einschränkungen des öffentlichen Lebens wird lauter. Denn die meisten kleinen und mittelgroßen Unternehmer haben von der versprochenen Staatshilfe noch nichts oder kaum etwas gesehen. Insbesondere die Gastronomie und die Tourismusbranche stöhnen schwer. Während manche trotz Verbots ihre Betriebe öffnen und bereit sind, die Strafen zu zahlen, wollen andere noch bis zur Frühlingssaison warten, wenn auf Gärten und Bürgersteigen wieder serviert werden darf.

Wie schön das Leben außerhalb von Corona sein kann, machte den Polen ausgerechnet ihr Präsident Andrzej Duda vor, der seine Genesung mit einem ausgiebigen Skiurlaub in der Tatra feierte und immer wieder in fröhlicher Runde die Skipisten hinunterwedelte. Dies löste einen Massenansturm auf den Wintersportort Zakopane aus. Und jetzt – wieder zu Hause – sind viele krank.