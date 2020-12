Ein "Marder"-Schützenpanzer von Rheinmetall. Der Düsseldorfer Konzern ist der größte deutsche Rüstungsproduzent. Nach Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri steigerte Rheinmetall den Umsatz 2020 um vier Prozent auf 3,9 Milliarden US-Dollar. (DPA)

Oppositionsfraktionen im Bundestag kritisieren Versuche von Abgeordneten scharf, die Regierung mit persönlich gehaltenen Briefen an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) zur Erlaubnis von Rüstungsexporten zu bewegen. „Unabhängig von der Ausübung des freien Mandats darf gar nicht erst der Eindruck entstehen, dass durch den persönlichen Einfluss einzelner Abgeordneter die Bundesregierung Sondergenehmigungen für Rüstungsgüter erteilt“, sagte die Erste Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Haßelmann, dieser Zeitung.

AfD-Bundesvize Stephan Brandner nannte die persönliche Ansprache des Ministers in solchen Verfahren „inakzeptabel“. Abgeordnete seien als Vertreter des ganzen Volkes gewählt und nicht als Vertreter eines speziellen Unternehmens. „Mit der Ausübung des politischen Mandats hat die konkrete Einflussnahme auf den Minister wenig gemein“. Auch die Linke kritisierte das Vorgehen, unabhängig davon, dass die Partei Rüstungsexporte generell ablehnt. Ein derartiger Einsatz zugunsten von Firmen habe „offen und nachvollziehbar für alle“ stattzufinden, „nicht heimlich und exklusiv“. Die FDP wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Erstmals sind die Schreiben zugänglich

Das Wirtschaftsministerium hatte auf Grundlage des Informationsfreiheitsgesetzes erstmals umfänglich Briefe von Abgeordneten zugänglich gemacht, die sich unter anderem für die Interessen von Rüstungsherstellern einsetzen. Altmaier ist als Mitglied des Bundessicherheitsrats mitzuständig für die Genehmigung von Exporten. Einer der Briefe, deren Absender unkenntlich gemacht wurden und die sich häufig an den „lieben Peter“ richten, betrifft mit Rheinmetall in Düsseldorf Deutschlands größten Rüstungslieferanten. Der Absender weist auf eine noch ausstehende Exportlizenz hin. Es wäre „sinnvoll“, den Export „noch einmal wohlwollend zu überprüfen“, heißt es darin. Eine „Stornierung dieser Bestellung“ könne sich nach Ansicht des Absenders „auf die zukünftigen Kaufpläne mit deutschen Unternehmen auswirken“.

Rheinmetall hat seinen Umsatz nach Angaben des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri zuletzt auf knapp vier Milliarden Dollar steigern können. Dennoch macht der deutschen Rüstungsindustrie zu schaffen, dass die Regierung angesichts der Menschenrechtslage in vielen Absatzländern Exporte nur zurückhaltend genehmigt. Der Düsseldorfer Konzern äußerte sich auf Anfrage nicht zu dem Brief aus dem Bundestag, auch das Wirtschaftsministerium erteilte zu dem Vorgang keine weiteren Auskünfte.

Ein weiterer Brief verlangt eine „Sondergenehmigung“ für eine Lieferung der bayerischen Nitrochemie in Aschau in das Empfängerland Katar. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Wahlkreis des direkt gewählten Abgeordneten Stephan Mayer (CSU), der zugleich Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium ist. Auf Anfrage bestätigte Mayer als einer der möglichen Absender Kontakte zu der Firma, verweigert aber weiterhin Angaben dazu, ob er den Brief geschrieben hat. Der Düsseldorfer CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek, in dessen Wahlkreis Rheinmetall seinen Konzernsitz hat, erklärte, er haben den Brief an Altmaier nicht geschrieben.

Für die Union bekräftigte der Bundestagsabgeordnete Patrick Schnieder die Auffassung, dass derartige Interventionen zu den Kernaufgaben von Parlamentariern zählten: „Ein Abgeordneter wird nicht zum Firmenvertreter, wenn er sich für Interessen eines Unternehmens einsetzt“. Wenn sich die Diskussion nun darum drehe, für welche Interessen man sich einsetzen dürfe und für welche nicht, gerate die Lobbyismus-Debatte auf die schiefe Bahn. „Ein Abgeordneter ist dazu berufen, diese Frage alleine zu entscheiden.“ Für die SPD-Fraktion betonte der Abgeordnete Matthias Bartke, dass die Mandatsfreiheit weit auszulegen sei, ging aber bezüglich der Bitte um eine „Sondergenehmigung“ für den Rüstungsexport auf Distanz: „Dass dieses Schreiben von der Mandatsfreiheit abgedeckt ist, bedeutet jedoch nicht automatisch, dass es moralisch vertretbar ist.“

Der Berliner Staatsrechtler Christoph Möllers von der Humboldt-Universität fordert mehr Informationen zu derartigen Vorgängen von Regierung und Abgeordneten. „Das Anliegen, solches Gebaren transparent zu machen, finde ich rechtspolitisch richtig und verfassungsrechtlich auch zulässig.“ Abgeordnete müssten frei entscheiden können, aber die Umstände ihrer Entscheidung könnten öffentlich gemacht werden.

Zur Sache

Europarat: Deutschland soll härter gegen Lobbyisten vorgehen

Um Korruption in den obersten Regierungskreisen zu bekämpfen, hat ein Expertengremium des Europarats deutlich mehr Einsatz von Deutschland gefordert. Einem am Dienstag veröffentlichten Bericht zufolge mangelt es unter anderem an Transparenz darüber, wie viel Einfluss Lobbyisten auf die Agenda der Bundesregierung haben. Es solle daher etwa offengelegt werden, mit wem Spitzenpolitiker über welche Themen gesprochen haben.

Mit Blick auf ehemalige Spitzenpolitiker in hohen Wirtschaftspositionen schlägt die Gruppe eine längere Übergangszeit nach dem Ausscheiden aus der Politik vor – auch weil diese Menschen teils am Lobbying beteiligt seien. Bis Ende April 2022 soll Deutschland dem Europarat berichten, wie weit man mit der Umsetzung der verbindlichen Empfehlungen ist.

Das Expertengremium legt zudem nahe, dass es für Bundesminister und parlamentarische Staatssekretäre klare Regeln geben sollte, um Konflikte zwischen ihren privaten Interessen und ihrem Amt unverzüglich offenzulegen. Zusätzlich wollen die Experten eine Pflicht für diese Politiker sehen, Auskunft über deren finanzielle Beteiligungen zu geben. Um Korruption vorzubeugen, schlägt die Gruppe auch einen Verhaltenskodex für Menschen in hohen politischen Ämtern vor. Darin soll etwa ein integrer Umgang mit Geschenken und Lobbyisten geregelt sein.