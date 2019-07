FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner äußert sich der rot-grün-roten Koalition kritisch: „Bremen wird zum Versuchslabor von drei linken Parteien“. (Sebastian Gollnow/dpa)

Der designierte Bremer Regierungschef Andreas Bovenschulte sieht das von den drei Parteien gebilligte rot-grün-rote Bündnis nicht unbedingt als Vorlage für den Bund oder andere Bundesländer. „Das darf man, glaube ich, nicht ganz so hoch hängen“, sagte der SPD-Politiker dem Sender NDR Info am Dienstag.

Dagegen werten die Linken auf Bundesebene das Modell als Nachweis, dass Mehrheiten jenseits der Union machbar seien. Die Oppositionsparteien hingegen kritisieren den Koalitionsvertrag, der am Montagabend von den Bremer Linken-Mitgliedern mit 78,5 Prozent Ja-Stimmen abschließend angenommen wurde. SPD und Grünen hatten schon vorher zugestimmt.

Bovenschulte betonte, Koalitionen würden entlang von Sachfragen gebildet, und in Bremen habe es die meisten inhaltlichen Übereinstimmungen zwischen SPD, Grünen und Linken gegeben. Das Bündnis müsse nun vor allem gute Politik für Bremen und Bremerhaven machen. „Wenn uns das gelingt und dann von außen gesagt wird, ‚Ach, Mensch! Die haben gute Arbeit gemacht!‘, dann soll uns recht sein, wenn wir auch als Vorbild gelten“, erklärte er.

Der Chef der Linken-Bundestagsfraktion, Dietmar Bartsch, sagte den Zeitungen der „Funke Mediengruppe“, das Zustandekommen von Rot-Grün- Rot in der Hansestadt sei „ein kleiner Schritt für die Menschen in Bremen, ein großer für das Machtgefüge in Deutschland“. Er äußerte sich überzeugt, dass auch im Bund SPD, Grüne und Linke gemeinsam regieren könnten. Jüngste Umfragen geben dies allerdings nicht her – die SPD liegt derzeit bei nur etwa 13 Prozent, die Grünen stehen zwischen 22 und 25 Prozent, die Linken bei 8 bis 9 Prozent. Das wären zusammen im günstigsten Fall 47 Prozent.

Derartige Ideen stoßen bei der Opposition auf wenig Gegenliebe: „Bremen wird zum Versuchslabor von drei linken Parteien. Der Koalitionsvertrag ist ein Weiter so mit dunkelroten Einfärbungen. Die Zustimmung der Linken überrascht uns daher nicht“, sagt FDP-Fraktionschefin Lencke Steiner.

Bürgerliche Werte rückten in den Hintergrund, ein Blick nach Berlin reiche, um zu erahnen, was Bremen zukünftig erwarte, so Steiner. In Berlin regiert seit 2016 eine rot-rot-grüne Koalition. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Thomas Jürgewitz greift hingegen die designierte Wirtschaftssenatorin Kris­tina Vogt (Linke) an. „Die Krönung des Ganzen ist eine Wirtschaftssenatorin der Linken, die Bremens Wirtschaftskraft völlig ruinieren wird“, so Jürgewitz.

Die Mehrheit der Wähler habe sich bei der Bürgerschaftswahl für die CDU und damit für einen Bürgermeister Carsten Meyer-Heder entschieden, sagt hingegen Peter Rudolph, Vize-Chef der Christlich-demokratische Arbeitnehmerschaft (CDA) in Bremen. „Sie wurden getäuscht, insbesondere von den Grünen, die sich zunehmend bürgerlich geben, aber im Kern weiter die Melonenpartei sind – außen grün und innen rot.“