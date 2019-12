Jeder sechste Mitarbeitende in deutschen Unternehmen hat innerlich gekündigt. 71 Prozent machen Dienst nach Vorschrift. Initiative und Kreativität werden in unseren Unternehmen oft ausgebremst. Stattdessen wird Hierarchiedenken und Anpassung gefördert. Wollen wir so arbeiten? Ist das zukunftsfähig?

Unsere Wirtschaft ist aktuell durch die Klimakrise, Globalisierung, Beschleunigung und Komplexität geprägt. Kreative Mitarbeiter mit globalem Problembewusstsein sind gefragt. Gute Zusammenarbeit im Team ist der wesentliche Erfolgsfaktor. Unternehmen, die sich über Sinn und Vertrauen koordinieren, sind beliebter und wettbewerbsfähiger als geführte und kontrollierte Firmen.

Unsere traditionellen Modelle der Zusammenarbeit wirken deshalb in der modernen Arbeitswelt wie Dinosaurier. Organisation muss neu erfunden werden. Hierzu haben sich auch in Bremen Netzwerke der neuen Arbeitswelt gebildet.

Eines davon ist das Intrinsify-Netzwerk, das als Think Tank für neue, sinnorientierte Wirtschaft Meetups und Wevents anbietet. Die individuelle Arbeitsbiografie wird in einen gesellschaftlichen Zusammenhang gestellt. Gewohnte Karrieren werden aufgegeben – der sinnvolle Lebensweg tritt in den Vordergrund.

Das New Work-Netzwerk Bremen bietet Unternehmen Austausch auf dem Weg hin zu mehr Selbstorganisation und Agilität. Die Erwerbsarbeit wird auf das tatsächlich erforderliche Maß reduziert. Auch die Entlohnung wird durch “New Pay” hinterfragt. Die Gemeinwohl-Ökonomie arbeitet mit Tools aus der klassischen Unternehmensberatung, um Unternehmen menschenwürdig, solidarisch, gerecht, ökologisch sowie partizipativ auszurichten.

Das Purpose Netzwerk besteht aus sinnorientierten Firmen, die vor allem neue Formen des Eigentums an Unternehmen entwickeln.

Wenn man die neue Arbeitswelt als eine bourgeoise Spielerei abtut, verkennt man das Potential der Bewegung. In Bremen finden sich die Pionierunternehmen der neuen Arbeitswelt vor allem in den Branchen Informationstechnik (IT) und Medien. In diesen Branchen erfordern die Produktionsverhältnisse kreative, mitdenkende Mitarbeiter. Es gibt jedoch kein mitunternehmerisches Denken ohne ein Mitunternehmertum.

Daraus resultiert auch ein deutlich veränderter Umgang mit Macht und Geld in den Unternehmen. Die neue Arbeitswelt ist damit ein wichtiges Labor für die Wirtschaft der Zukunft.

Zur Person

Unsere Gastautorin

ist Diplom-Volkswirtin und hat 19 Jahre als Wirtschaftsprüferin gearbeitet. Sie engagiert sich für die Gemeinwohl-Ökonomie.