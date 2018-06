Das Thema Organspende ist eines mit vielen Gesichtern. Im Mittelpunkt stehen vor allem die Menschen, die nach dem eigenen Tod bereit waren, ihre Organe zu spenden und anderen damit die Chance gaben zu überleben. Ihnen und ihren Familien gebührt Dank und Anerkennung.

Diese Haltung ist in unserer Gesellschaft noch nicht ausreichend etabliert. Wir brauchen eine breite politische und gesellschaftliche Anerkennung der Organspende als Ausdruck gelebter Solidarität – gewissermaßen eine Kultur der Organspende. Und es geht auch um die Not und Verzweiflung der Menschen, die auf ein Spenderorgan warten und um die Freude über die neue Lebensqualität nach einer Transplantation.

Etwa 10 000 Menschen in Deutschland warten derzeit auf eine Transplantation. Dabei wäre es möglich, mehr von ihnen zu helfen. In unserer Gesellschaft wie auch in den Krankenhäusern ist die Frage nach einer Organspende am Ende des Lebens leider nicht selbstverständlich. Hinzu kommt, dass es Patientenverfügungen gibt, die eine Organspende vermeintlich ausschließen oder gar keine Regelung dazu enthalten.

Auch die zunehmende Arbeitsverdichtung und -belastung auf den Intensivstationen sind zusätzliche Hürden für die Organspende. Weiterhin decken die Pauschalen, die die Kliniken für Organspenden erhalten, nicht immer den Aufwand. Bei Spendern, die älter sind oder Vorerkrankungen hatten, werden die Untersuchungen, die zum Schutz der Empfänger notwendig sind, aufwendiger. Dadurch dauert der gesamte Prozess länger.

Wenn wir Menschen mit einer Transplantation helfen wollen, müssen wir an diesen Hindernissen etwas ändern. Das setzt ein gesellschaftliches Umdenken einerseits, die systematische Berücksichtigung dieser Frage im Klinikalltag andererseits voraus.

Dabei nehmen die Transplantationsbeauftragen eine zentrale Rolle ein. Sie brauchen für ihre Aufgaben die erforderliche Zeit und die Unterstützung durch die Klinikleitung. Ebenso verdienen sie Wertschätzung für ihre wichtige Tätigkeit. Sie engagieren sich dafür, Organspenden zu ermöglichen.

Aktuelle Umfragen zeigen, dass die Bereitschaft zur Organspende in der Bevölkerung groß ist. Damit sich diese Bereitschaft endlich auch in den Organspende­zahlen widerspiegelt, ist eine gemeinsame Anstrengung aller Partner aus der Politik und Medizin notwendig.

Zur Person

Unser Gastautor

ist seit 2013 Geschäftsführender Arzt der Region Nord der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO). Die DSO ist die Koordinierungsstelle für die postmortale Organspende in Deutschland. Zur Region Nord gehören Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein.