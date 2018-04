Mit einem Friedensfest haben die Ostritzer am Wochenende für Weltoffenheit, Frieden und Toleranz geworben. (dpa)

Es hat funktioniert, durchatmen. „Ich bin so froh, dass es vorbei ist, endlich“, sagt Marion Prange. Sie ist die Bürgermeisterin von Ostritz, es ist das Wochenende, vor dem sich viele gefürchtet haben in der kleinen ostsächsischen Grenzstadt. Drei Tage lang Hunderte Neonazis aus ganz Europa auf einer privaten Hotelwiese an der Neiße, um Hitlers Geburtstag zu feiern.

Laute Nazimusik, mögliche Krawalle mit Gegendemonstranten, Ärger, die Stadt voller Polizisten, überall Kontrollen, Belagerungszustand. Aber nun ist Sonntag, es ist vorbei und die parteilose Bürgermeisterin ist froh, weil es bislang unerwartet glücklich ausgegangen ist. Sie ist auch stolz, weil ihr Ostritz es richtig gemacht hat und sich nicht hat unterkriegen lassen an diesem heißen Wochenende, das ein Albtraum aus Randale und Gewalt, fliegenden Flaschen und Steinen hätte werden können.

Ostritz an der Neiße, 2300 Einwohner, hat sein Zeichen gesetzt gegen den eingewanderten braunen Irrsinn. Bürgermeisterin Prange, die mit anderen monatelang das Friedensfest dagegen organisiert hat, kann sehr zufrieden sein: eine Menschenkette am Freitagabend aus 1000 Leuten.

Was für Bilder: Einige trugen Kerzen, einige sangen die Nationalhymne, andere Bachs Dona Nobis Pacem. Friedliches Feiern auf dem Marktplatz mit insgesamt rund 3000 Menschen, mit Würstchenbude, Chören, mit Musik und Künstlern, Hüpfburg, einem Festzelt, das aus allen Nähten platzte. Und dazwischen entspannt vor sich hin strickende Frauen, die Ruhe selbst, als wäre nichts.

„Wir haben gezeigt, dass in unserer Stadt kein Platz für Nazis ist“, sagt stolz Michael Schlitt vom Internationalen Begegnungszentrum Kloster Marienthal, Pranges Mitstreiter. Rechnung aufgegangen, Glück gehabt, keine Gewalt, kein Imageschaden, im Gegenteil. Es ist ein Sieg für den Aufstand der Anständigen. Sonntagmittag, überall im Ort das große Aufatmen. Die Neonazis ziehen ab, ihre Feier ist seit den späten Nachtstunden vorbei. Auch viele Gegendemonstranten von „Rechts rockt nicht!“, der linken Musikfeier, sind längst auf dem Heimweg.

Die Polizei, die mit rund 1000 Beamten dafür sorgte, dass sich nicht die falschen Leute zu nahe kamen, zieht zufrieden und entspannt Bilanz. Die befürchteten Ausschreitungen sind ausgeblieben. Polizisten aus mehreren Bundesländern, dazu Kollegen aus Polen und Tschechien, waren in und um Ostritz präsent. Das wirkte wohl: keine Schlägereien, keine Randale, keine eingeworfenen Scheiben oder demolierte Häuser.

Alkoholverbot für das Festivalgelände

Was festgestellt wurde, war der übliche Kram, man fand angeblich ein paar Messer und verbotene Transparente, ein bisschen Cannabis. Ansonsten ging es um das „Verwenden von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen“: Ein paar Leute zeigten den Hitlergruß. Andere liefen mit verbotenen T-Shirts herum. Am Sonnabend zog die Polizei auf dem Gelände des Neonazi-Festivals alle T-Shirts ein, die mit der Aufschrift „Arische Bruderschaft“ bedruckt waren.

Es hatte ein Alkoholverbot für das Festivalgelände gegeben, erlassen vom Landratsamt Görlitz, bestätigt vom Bautzener Oberverwaltungsgericht. Es führte dazu, dass Neonazis in Gruppen zum Supermarkt gingen, sich dort mit Bier und Schnaps eindeckten, sich betranken und dann zum Festgelände zurückwanderten. Zwischendrin hin und wieder Geschimpfe und kleine Reibereien mit Gegendemonstranten, angeblich eine blutige Nase eines Neonazis. Aber die Polizei verhinderte auch dort Schlimmeres.

„Der Kampf gegen rechts muss aus der Mitte der Gesellschaft heraus geführt werden“, hatte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Freitagabend gesagt, als er als Schirmherr das Friedensfest eröffnete. „Ich verurteile diese Demonstration der Rechtsextremisten auf das Schärfste.“

"Man steht zusammen"

Es sei den Leuten in Ostritz nämlich nicht egal, welchen Ruf ihre Stadt habe, so der Ministerpräsident, offensichtlich zufrieden mit dem, was die Ostritzer selbst auf die Beine gestellt hatten. Offensichtlich auch erleichtert: Es sei nämlich gut, wenn Protest nicht verordnet werde, sondern von den Menschen selbst komme. Irgendwie, so der Eindruck, wirkt das große Friedensfest dieser kleinen Stadt ermutigend, ganz wie etwas, das sich Orte und Bürgermeister, denen ähnlich braune Heimsuchungen drohen, abgucken könnten.

„Man steht zusammen“, stellt die Grünen-Landtagsabgeordnete Franziska Schubert zufrieden fest. Sie kommt aus der Gegend und kennt sich aus. Sie meint die vielen Ostritzer, sie meint Sachsens Parteipolitiker von CDU bis Grüne, die sich sonst gerne verzanken und ineinander verhaken, aber an diesem Wochenende mal Einigkeit zeigen. „Das Ostritzer Beispiel sollte Schule machen“, findet sie. Wer weiß, vielleicht tut es das ja. Bürgermeisterin Prange gibt sicher gerne Auskunft.

Kretschmer lobt am Sonntag die Arbeit von Polizei und Justiz als unaufgeregt und professionell. Zugleich würdigt er auch das Engagement der Linken – ein in Sachsen bisher fast einmaliger Vorgang. Er habe etwas dazugelernt, sagt Kretschmer und bezieht sich auf ein Gespräch mit dem „Prinzen“-Sänger Sebastian Krumbiegel, der die Kundgebung „Rechts rockt nicht!“ unterstützt hatte.