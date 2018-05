Kann man von Russland fasziniert sein, seine Menschen mögen, seine Kultur bewundern, aber die Politik seines Präsidenten ablehnen? Für manche Deutsche ist das ein unauflösbarer Widerspruch, in dem sie sich aber bequem eingerichtet haben. Der Trick dabei: Man konstruiert eine Zwickmühle, die einem gar keine Wahl lässt. Kritik runterschlucken oder Krieg führen – und wer riskiert schon einen Krieg?

Unser neuer Außenminister! Zumindest, wenn man den Alarmismus einiger Politik- und Kunstschaffender ernst nimmt. Heiko Maas ist ins Fadenkreuz der Putinophilen geraten, weil er gewaltsame Grenzverschiebungen, Cyberattacken und das Hantieren mit Giftgas als „zunehmend feindselig“ bezeichnet hat. Unerhört! „Diese Generation weiß eben nicht mehr, was Krieg ist“, unkt prompt der Pöseldorfer Pianist und Konzertveranstalter Justus Frantz. Doch Klein-Justus war bei Kriegsende nicht einmal ein Jahr alt und kennt das Geheul der Stalinorgeln sicher auch nur aus dem Kino.

Die Überheblichkeit des Künstlers dem Politiker gegenüber kann man ja noch unter „milieu-bedingt“ verbuchen. Fassungslos macht jedoch, wie sich einige Parteifreund*Innen ihren Genossen Maas vornehmen. Auch sie haben offenbar gläubig die Mär aufgesogen, dass es zum Appeasement nur eine Alternative gäbe: Angriffskrieg! Getrieben sind sie dabei von Umfragen, der AfD, der Linken und dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft. Zugegeben: Dieser Putin-freundliche Cocktail kann schwindelig machen. Oder enthemmen: Besonders schnell verlieren niedersächsische Spitzen-Sozis jede Distanz zum Kreml. Es könnte ja drohen, dass der 20-prozentige Staatskonzern VW einen Showroom in St. Petersburg schließen muss.

Vollends irre wird es, wenn Maas aus der eigenen Partei auch noch Verrat vorgeworfen wird: Verrat am Erbe Willy Brandts, an der Ost- und Entspannungspolitik des ersten SPD-Kanzlers und seines getreuen Strippenziehers Egon Bahr. Erstens: Diese beiden haben sich ganz bestimmt nicht von Umfragen treiben lassen, denn ihre Öffnungspolitik war anfangs alles andere als populär. Zweitens: Es ist kein Zufall, dass Brandt in Warschau und nicht etwa in Leningrad auf die Knie fiel. Er hatte im Gegensatz zu seinen Nachfolgern ein Gespür dafür, dass die viel beschworene deutsch-russische Freundschaft durchaus auch zahlreiche Opfer hinterließ. Drittens: Bahrs Richtlinie lautete „Wandel durch Annäherung“, nicht „Wandel durch Ausverkauf“, womöglich noch zu Lasten Dritter, etwa der Ukraine oder der Balten.

Die streckenweise idiotische Außenpolitik des US-Präsidenten verführt dazu, dessen Pendant im Kreml weich zu zeichnen. Doch Europa kann sich nicht von den USA emanzipieren, indem es einfach mit Russland schmust. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das scharf erkannt und mit dieser Haltung auch die rechte Putin-Verehrerin Marine Le Pen geschlagen. Angela Merkel sollte daran denken, wenn sie am Freitag Wladimir Putin trifft.