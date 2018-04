Zusammenstöße zwischen palästinensischen Demonstranten und israelischen Soldaten im Süden des Gazastreifens. Foto: Mohammed Talatene (dpa)

Sie wollen an fünf Orten Palästinenserflaggen schwenken und israelische Flaggen verbrennen. Damit soll nach Angaben der Veranstalter der Zorn über Israels Politik ausgedrückt werden.

Es ist der dritte Freitag in Folge, an dem Palästinenser im Gazastreifen zu Massenprotesten aufgerufen worden sind. Am Donnerstag wurde nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministerium ein 28-Jähriger im südlichen Gazastreifen tödlich durch Schüsse israelischer Soldaten verletzt. Seit Ende März sind 34 Palästinenser bei antiisraelischen Aktionen getötet worden. Hunderte Menschen erlitten nach palästinensischen Angaben Schussverletzungen.

Man habe den neuen Protesttag zum „Freitag der erhobenen Flagge“ erklärt, sagte Sallah Abdulati, einer der Veranstalter, am Donnerstag. „Ich rechne damit, dass mehr Leute an den Kundgebungen teilnehmen und Israel mehr Gewalt gegen die Teilnehmer ausüben wird“, sagte Abdulati. Er warf Israel übertriebene Gewalt im Umgang mit den Protesten vor. Israel rechtfertigt sein Vorgehen dagegen als angemessen und notwendig, um Anschläge zu verhindern.

Anlass für den „Marsch der Rückkehr“ ist der 70. Jahrestag der Gründung Israels. Die Palästinenser sehen die Staatsgründung als Katastrophe an, weil 1948 Hunderttausende Palästinenser fliehen mussten oder vertrieben wurden. Sie pochen auf ein „Recht auf Rückkehr“. Israel lehnt dies ab.

Die im Gazastreifen herrschende radikal-islamische Palästinenserorganisation Hamas wird von den USA, der EU und Israel als Terrororganisation eingestuft. Sie strebt eine Zerstörung Israels an und fordert die gewaltsame Errichtung eines islamischen Palästinas vom Mittelmeer bis zum Jordan-Fluss. (dpa)